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«Нам — подержанный катафалк, вам — госбюджет»: Ксения Собчак ответила на критику Никиты Михалкова

Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков недавно в эфире телеканала «Россия 24» посвятил свою программу свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова. Блондинка поспешила ответить деятелю искусства.
«Нам — подержанный катафалк, вам — госбюджет»: Ксения Собчак ответила на критику Никиты Михалкова

Телеведущая Ксения Собчак отметила, что ей очень льстит подобное освещение не столь значимого события. Целый час времени, по словам журналистки, за которое платят россияне, ведущий посвятил их вечеру, причем, сравнив гостей и влюбленных с чертями. Лозунг к эфиру гласил, что в аду пусто, ведь все черти были в тот вечер на свадьбе. Отметила звезда проекта "Дом-2" и оперативность журналистов, а также добавила, что если Никита Михалков обратит внимание на первый выпуск ее шоу с Маргаритой Симоньян, то покажут его только через полгода.

Ксения Собчак ответила и на вопрос Никиты Михалкова. Она написала в Instagram, что в другое время уже давно написала бы деятелю искусства открытое письмо, но сейчас учится смирению. Однако просто не может не ответить старому другу на фразу об аренде катафалка для свадебной церемонии. Режиссер поинтересовался, всерьез ли они с Константином Богомоловым взяли автомобиль в одном из бюро и как его выдали без предъявления трупа. Ксения Собчак ответила, что она тоже хотела бы знать, всерьез ли Михалков снимает свои программы или просто ради троллинга, а затем добавила, что им дали только арендованный катафалк, а ему целый госбюджет.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:28

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