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Подсчитана выгода от компенсации многодетным семьям по ипотеке

Выплата частичной компенсации ипотечного кредита российским многодетным семьям поможет сократить сроки кредитования на покупку жилья. К примеру, срок выплат за 3-комнатную квартиру может быть сокращен на четыре с половиной года. К такому выводу пришли специалисты рынка недвижимости.
Подсчитана выгода от компенсации многодетным семьям по ипотеке

При проведении этой аналитической работы за основу была взята среднестатистическая многодетная семья, два члена которой являются трудоустроенными и получают среднюю для своего региона заработную плату. Для оплаты ипотеки им придется ежемесячно выделять примерно 50% от своего совокупного дохода. Отмечается также, что по условиям программы «Семейная ипотека», размер первоначального взноса составляет 20% от полной стоимости приобретаемой недвижимости, а процентная ставка фиксируется на уровне 6% годовых.

Проведя тщательное исследование по различным регионам страны, эксперты пришли к выводу о том, что наибольшую выгоду от такой компенсации могут получить жители Северной Осетии. Сообщается, что благодаря получению государственной помощи в размере 450 000 рублей они получат возможность рассчитаться по ипотечному кредиту на 4,5 года быстрее. И если при среднем по региону доходе и покупке 3-комнатной квартиры выплаты по ипотеке сейчас составляют 22 года, то с помощью компенсации этот срок может быть сокращен до 17,5 лет. Второе место по этому показателю досталось Ивановской области, где длительность периода выплат по кредиту может быть сокращена на четыре года и пять месяцев.

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Экономика / Главные новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:21

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