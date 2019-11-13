Подсчитана выгода от компенсации многодетным семьям по ипотеке





При проведении этой аналитической работы за основу была взята среднестатистическая многодетная семья, два члена которой являются трудоустроенными и получают среднюю для своего региона заработную плату. Для оплаты ипотеки им придется ежемесячно выделять примерно 50% от своего совокупного дохода. Отмечается также, что по условиям программы «Семейная ипотека», размер первоначального взноса составляет 20% от полной стоимости приобретаемой недвижимости, а процентная ставка фиксируется на уровне 6% годовых.Проведя тщательное исследование по различным регионам страны, эксперты пришли к выводу о том, что наибольшую выгоду от такой компенсации могут получить жители Северной Осетии. Сообщается, что благодаря получению государственной помощи в размере 450 000 рублей они получат возможность рассчитаться по ипотечному кредиту на 4,5 года быстрее. И если при среднем по региону доходе и покупке 3-комнатной квартиры выплаты по ипотеке сейчас составляют 22 года, то с помощью компенсации этот срок может быть сокращен до 17,5 лет. Второе место по этому показателю досталось Ивановской области, где длительность периода выплат по кредиту может быть сокращена на четыре года и пять месяцев.