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Иван Ургант подшутил над Рудковской и Плющенко на церемонии награждения премией «Женщина года»

Известный телеведущий Иван Ургант подшутил над Евгением Плющенко и Яной Рудковской во время церемонии награждения премией «Женщина года». Юморист являлся ведущим мероприятия, а звездная пара вручала приз победительнице.
Иван Ургант подшутил над Рудковской и Плющенко на церемонии награждения премией «Женщина года»

Когда Рудковская и Плющенко вышли на сцену, Ургант поинтересовался у продюсера, знакома ли она с номинантами, на что получил ответ, что среди них есть много новых артисток. Далее ведущий предложил сделать премию, в которой всегда будет побеждать Евгений Плющенко и сын Александр для спокойной жизни Рудковской, однако светская львица решила назвать победителя номинации. Тем не менее, ее супруг первым огласил имя певицы Maruv и, как считают зрители, тем самым дал понять, что спешит скорее занять место в зрительном зале.

Данный поступок стал основанием для новой шутки Урганта, который предположил, что «Плющенко отбывает какое-то наказание». Фигурист согласился с этим, назвав ситуацию с наказанием фактом. Затем Ургант заявил, что спортсмен сам решал, на ком жениться, а окружающие не имеют к проблемам в семейной жизни никакого отношения, поэтому и расплачивается за это.

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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 19:13

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