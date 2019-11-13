Участница проекта "Дом-2" Яна Шафеева призналась в применении пластики
Участница проекта "Дом-2" Яна Шафеева часто подвергается критике со стороны фолловеров, ведь впервые девушка пришла на реалити-шоу еще в 2016 году и тогда ее внешность отличалась от того, что видят телезрители на экране сейчас. Проектантка недавно призналась, что действительно меняла черты лица с помощью пластики.
Недавно в интервью звезда "Дома-2" Яна Шафеева призналась, она исправила форму губ, два или три года назад, по словам проектантки, колола ботокс в лоб и скулы, подбородок ей пришлось исправить, так как он "уехал". Что касается носа, звезда реалити предпочитает умолчать данную информацию.
Яна Шафеева отметила, что она ничего не делала более, однако намекнула, что все прочие изменения в ее теле останутся при ней, говорить о них она не собирается и не желает.
Недавно в интервью звезда "Дома-2" Яна Шафеева призналась, она исправила форму губ, два или три года назад, по словам проектантки, колола ботокс в лоб и скулы, подбородок ей пришлось исправить, так как он "уехал". Что касается носа, звезда реалити предпочитает умолчать данную информацию.
Яна Шафеева отметила, что она ничего не делала более, однако намекнула, что все прочие изменения в ее теле останутся при ней, говорить о них она не собирается и не желает.