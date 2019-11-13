Участница проекта "Дом-2" Яна Шафеева призналась в применении пластики

Недавно в интервью звезда "Дома-2" Яна Шафеева призналась, она исправила форму губ, два или три года назад, по словам проектантки, колола ботокс в лоб и скулы, подбородок ей пришлось исправить, так как он "уехал". Что касается носа, звезда реалити предпочитает умолчать данную информацию.Яна Шафеева отметила, что она ничего не делала более, однако намекнула, что все прочие изменения в ее теле останутся при ней, говорить о них она не собирается и не желает.