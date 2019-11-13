Археологи нашли на доисторических пиктограммах изображения кораблей





Об этом открытии сообщает сайт Гетеборгского университета. Причем, возможным оно стало именно благодаря передовой исследовательской технологии, разработанной специалистами американского национального аэрокосмического агентства NASA. Применить эту технологию археологи решили на участке проведения исследовательских работ, который ранее уже был подробно изучен и стал местом обнаружения древних поверхностны петроглифов. А вот выявленные под верхним слоем изображения датируются поздним каменным веком. Со временем они стерлись и перестали различаться невооруженным взглядом. Новый сканер позволил ученым выявить и идентифицировать большое количество пиктограмм. Взору ученых открылись изображения фигур рыб, животных, охотников, кораблей и многочисленных изломанных линий, оставленные в доисторические времена.Причем, именно изображения кораблей, по словам ученых, представляют для них наибольший интерес. Отмечается, что ранее на территории Швеции никогда не встречались рисунки лодок, носы которых украшены головами оленей. Прежде археологам удавалось обнаружить древнюю графику подобного содержания лишь на территории соседней Финляндии.