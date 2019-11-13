Экспертный клуб Челябинска обсудил неудачи коммунистов
Собрание Экспертного клуба в Челябинске было посвящено состоянию левой идеи в России, а так же положению крупнейшей левой партии страны.
Как сообщает «Политгид», в собрании Клуба принимали участие журналисты, политики, разных частей политического спектра, общественные деятели и представители духовенства.
Кризис левых идей, по мнению экспертов, обусловлен несколькими факторами. Партийные амбиции превалируют над нуждами электората. Левые не создают коалиций и не выступают на выборах единым фронтом. Участие в выборах принимают одни и те же кандидаты, претендуя на места в органах власти разного уровня. Все левые партии объединяет отсутствие ярких молодых лидеров. Да и работа с молодёжью у левых оставляет желать лучшего.
Традиционно локомотивом левого движения в Челябинске была Коммунистическая партия РФ. На всех выборах коммунисты занимали второе место после партии власти. Но сегодня популярность «красных» стремительно снижается. Об этом красноречиво свидетельствует падение интереса челябинцев к праздникам, которые всегда носили политический оттенок. Собрать сколь – нибудь значимые массы людей на демонстрации у коммунистов так же давно не получается.
Основной характеристикой деятельности КПРФ эксперты назвали «эксплуатацию бренда», который достался партии от КПСС, а не реальная политическая борьба, направленная на удовлетворение потребности избирателей.
Политолог Алескей Ширинкин заявил что: «Левая идея — субстанция очень зыбкая. В ней, например, есть место идеи преображения общества по каким-то радикальным социалистическим канонам. Прежде всего, волюнтаристским — распределение власти и имущества среди многих».
Протоиерей отец Игорь, настоятель Свято-Троицкого храма: «Где-то в красных комиссарах мы можем видеть некую отсылку к евангельскому равенству. Долой богатых! Мир хижинам. Сегодня в левой идее нет ничего. Зияющая пустота!».
Основная масса экспертов в той или иной мере согласилась с тезисом о кризисе левых идей в России.
Как сообщает «Политгид», в собрании Клуба принимали участие журналисты, политики, разных частей политического спектра, общественные деятели и представители духовенства.
Кризис левых идей, по мнению экспертов, обусловлен несколькими факторами. Партийные амбиции превалируют над нуждами электората. Левые не создают коалиций и не выступают на выборах единым фронтом. Участие в выборах принимают одни и те же кандидаты, претендуя на места в органах власти разного уровня. Все левые партии объединяет отсутствие ярких молодых лидеров. Да и работа с молодёжью у левых оставляет желать лучшего.
Традиционно локомотивом левого движения в Челябинске была Коммунистическая партия РФ. На всех выборах коммунисты занимали второе место после партии власти. Но сегодня популярность «красных» стремительно снижается. Об этом красноречиво свидетельствует падение интереса челябинцев к праздникам, которые всегда носили политический оттенок. Собрать сколь – нибудь значимые массы людей на демонстрации у коммунистов так же давно не получается.
Основной характеристикой деятельности КПРФ эксперты назвали «эксплуатацию бренда», который достался партии от КПСС, а не реальная политическая борьба, направленная на удовлетворение потребности избирателей.
Политолог Алескей Ширинкин заявил что: «Левая идея — субстанция очень зыбкая. В ней, например, есть место идеи преображения общества по каким-то радикальным социалистическим канонам. Прежде всего, волюнтаристским — распределение власти и имущества среди многих».
Протоиерей отец Игорь, настоятель Свято-Троицкого храма: «Где-то в красных комиссарах мы можем видеть некую отсылку к евангельскому равенству. Долой богатых! Мир хижинам. Сегодня в левой идее нет ничего. Зияющая пустота!».
Основная масса экспертов в той или иной мере согласилась с тезисом о кризисе левых идей в России.
Политика
Добавил: Роман Сегодня, 18:30