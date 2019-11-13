АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученым удалось взломать вирус…
EUR 70.42 USD 63.85
Курс валют на 13.11.2019

Экспертный клуб Челябинска обсудил неудачи коммунистов

Собрание Экспертного клуба в Челябинске было посвящено состоянию левой идеи в России, а так же положению крупнейшей левой партии страны.

Как сообщает «Политгид», в собрании Клуба принимали участие журналисты, политики, разных частей политического спектра, общественные деятели и представители духовенства.

Кризис левых идей, по мнению экспертов, обусловлен несколькими факторами. Партийные амбиции превалируют над нуждами электората. Левые не создают коалиций и не выступают на выборах единым фронтом. Участие в выборах принимают одни и те же кандидаты, претендуя на места в органах власти разного уровня. Все левые партии объединяет отсутствие ярких молодых лидеров. Да и работа с молодёжью у левых оставляет желать лучшего.
Экспертный клуб Челябинска обсудил неудачи коммунистов

Традиционно локомотивом левого движения в Челябинске была Коммунистическая партия РФ. На всех выборах коммунисты занимали второе место после партии власти. Но сегодня популярность «красных» стремительно снижается. Об этом красноречиво свидетельствует падение интереса челябинцев к праздникам, которые всегда носили политический оттенок. Собрать сколь – нибудь значимые массы людей на демонстрации у коммунистов так же давно не получается.

Основной характеристикой деятельности КПРФ эксперты назвали «эксплуатацию бренда», который достался партии от КПСС, а не реальная политическая борьба, направленная на удовлетворение потребности избирателей.

Политолог Алескей Ширинкин заявил что: «Левая идея — субстанция очень зыбкая. В ней, например, есть место идеи преображения общества по каким-то радикальным социалистическим канонам. Прежде всего, волюнтаристским — распределение власти и имущества среди многих».
Протоиерей отец Игорь, настоятель Свято-Троицкого храма: «Где-то в красных комиссарах мы можем видеть некую отсылку к евангельскому равенству. Долой богатых! Мир хижинам. Сегодня в левой идее нет ничего. Зияющая пустота!».

Основная масса экспертов в той или иной мере согласилась с тезисом о кризисе левых идей в России.

+Дзен +Яндекс новости
Политика
Добавил: Роман Сегодня, 18:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В соцсети «ВКонтакте» появятся дизлайки и тематические…
«Нам — подержанный катафалк, вам — госбюджет»: Ксения Собчак ответила на критику Никиты…
Подсчитана выгода от компенсации многодетным семьям по…
Иван Ургант подшутил над Рудковской и Плющенко на церемонии награждения премией «Женщина…
Археологи нашли на доисторических пиктограммах изображения…
Участница проекта "Дом-2" Яна Шафеева призналась в применении…
Американские военные будут искать мины с помощью…
Росморречфлот дал высокую оценку проекту LUGAPORT от ГК…
Николай Басков впервые после смерти отца вышел в свет с…
Ученые рассказали об опасности…
Экспертный клуб Челябинска обсудил неудачи…
Светлана Сурганова рассказала Малахову о своей борьбе с раком и трех…
Ученые: Секрет долголетия скрыт в крепкой иммуной…
Супруга Константина Эрнста впервые рассказала о семье и…
Звезда "Дом-2" Николай Должанский решил стать…
Honor 20S появится в эксклюзивном виде для…
Анфиса Чехова попробовала связаться с Анастасией…
Стартовали российские продажи обновленного Subaru…
Caviar выпустила золотую версию наушников AirPods…
Ведущая "Дом-2" Ольга Бузова уговорила Федора Стрелкова заселиться с Екатериной…
Специалисты рассекретили тайну системы защиты танка Т-14…
Звезда сериала «След» Ольга Копосова объяснила желание сестры уйти в…
Ученые рассказали об опасности курения…
Ксения Бородина трогательно поздравила Ольгу Орлову с днем…
В Китае живет необычная девушка с лицом ангела и телом…
Главным фаворитом Ольги Бузовой в шоу "План Б" оказался Роман…
Рудковская и Плющенко написали заявление в полицию из-за угроз…
Эксперт дал рекомендации по защите от краж персональных и банковских…
На открытие бургерной Тимати в Лос-Анджелесе приехал Джастин…
Житель Китая прожил 20 лет с вросшим в носу…
Симона Юнусова: "После просмотра "Пиратов Карибского моря" Алисе долго снились…
Матери Анастасии Заворотнюк грозит арест из-за неоплаченных…
Кардиологи: электронные сигареты наносят вред сосудам…
Звезде "Дом-2" Александре Артёмовой разрешили беременеть во второй…
Менеджер Андрей Уренев прокомментировал информацию о сердечном приступе Андрея…
Таролог Александр Кинжинов предсказал Ольге Бузовой замужество и рождение двоих…
Рособоронэкспорт покажет на выставке в Дубае…
Участница проекта "Дом-2" Милена Безбородова стала единственной защитницей Романа Макеева на Лобном…
Стала известна дата официальной премьеры нового Redmi…
Комитет Госдумы поддержал определение ПСБ опорным банком для…
Просмотреть все новости