Американские военные будут искать мины с помощью бактерий





Разумеется, речь идет не о простых бактериях, а об их модифицированной разновидности. Сейчас военные используют для поиска мин и взрывчатки несколько различных способов. Самыми популярными являются металлоискатели, тепловизоры и кинологи с животными. Обнаружение мин при этом занимает немало времени и может представлять большую угрозу для жизни и здоровья саперов и специалистов взрывотехнических служб. Новая система, как задумал разработчик, позволит превратить процесс обнаружения мин и прочих опасных взрывных устройств намного более простым и безопасным, прежде всего, для саперов. Проектом также предполагается разработка беспилотного автоматизированного комплекса, который сначала засеет исследуемую местность специальными модифицированными бактериями. Последние в случае контакта со взрывчатыми веществами начнут активно продуцировать белок, испускающий слабое флуоресцентное свечение.Далее с помощью датчиков испускаемое бактериями свечение будет фиксироваться бортовым оборудованием беспилотного аппарата. О том, какие именно мины и взрывчатые вещества сможет обнаружить таким образом новая система, в агентстве не уточнили.