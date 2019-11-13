Ученые рассказали об опасности Bluetooth-наушников





Первые разговоры о вреде беспроводных наушников начались из-за того, что технология Bluetooth использует для передачи данных радиоволны на частоте 2,4 ГГц, то есть на той же частоте, на которой работают мобильные телефоны, Wi-Fi-роутеры, микроволновые печи и многие другие современные устройства. Врачи же утверждают, что опасность, которую беспроводные Bluetooth-наушники могут представлять для человека, ничем не отличается от той, которая фиксируется и при использовании обычных наушников. Речь о том, что звук, излучаемый этими устройствами, напрямую попадает на барабанную перепонку, при этом громкость зачастую превышает безопасный уровень в 85 децибел. Более того, по словам отоларингологов, человеческое ухо имеет защиту лишь от кратковременных громких звуков, но большое количество людей громко слушают музыку по несколько часов в день, что негативно отражается на состоянии их слуха.Что же касается вреда от излучения при использовании таких устройств, то в этом смысле опасаться нечего. Поле, которое генерируется при работе протокола связи Bluetooth, является низкочастотным и не относится к ионизирующим излучениям, поэтому врачебное сообщество не считает его таковым, что представляет опасность для человека.