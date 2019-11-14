АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученым удалось взломать вирус…
EUR 70.67 USD 64.20
Курс валют на 14.11.2019

Ученые доказали, что музыка при вождении успокаивает нервы

Пробки, хамство участников движения и шум могут вызвать стресс даже у самого эмоционально устойчивого водителя. Ученые доказали, что прослушивание музыки при вождении успокаивает нервы.

Согласно новым данным, стресс во время вождения является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и внезапного инфаркта. Выбор подходящей музыки для езды может быть одним из способов снижения этой неприятной вероятности. Исследование, проведенное бразильскими учеными в Государственном университете Сан-Паулу, доказало, что прослушивание инструментальной музыки может облегчить нагрузку на сердце и нервы. К такому выводу эксперты пришли после экспериментов с женщинами, которые практически не имели опыта вождения.

Добровольцы оценивались в течение двух дней в разных ситуациях и в случайном порядке. Первый раз они ехали 20 минут в час пик по 3-километровому маршруту в оживленном районе. При этом в салоне присутствовала абсолютная тишина. На другой день они ехали по тому же отрезку пути, но слушали треки на проигрывателе компакт-дисков, подключенном к автомобильному радио. Уровень стресса оценивали путем измерения вариабельности сердечного ритма при помощи монитора, прикрепленного к груди участников. Результаты показали, что группа "меломанов" имела меньшие показатели учащенного сердцебиения, чем у контрольной группы. Поэтому исследователи рекомендуют прослушивание любимых композиций для профилактики нервных и сердечных заболеваний.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 08:12

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Препараты помогли»: Анастасия Заворотнюк пошла на…
В Сети вспомнили неуязвимый советский лимузин ЗИЛ…
Участник "Дом-2" Роман Макеев вывел из себя маму Алены…
Первый в мире неубиваемый смартфон на Helio P90 достойно прошел тест на…
Минздрав: Пострадавшие при стрельбе в колледже Благовещенска получили множественные огнестрельные…
Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева чуть не задохнулась на съемках…
На Камчатке военные отработали аварийный выход из…
Звезда "Дом-2" Илья Яббаров предпочитает ездить на автомобилях…
Ученые доказали, что музыка при вождении успокаивает…
В Сети появились фото беременной Анастасии Костенко в…
«С такой едой можно ласты склеить»: Анастасия Волочкова показала свои покупки в…
Анна Семенович попыталась соблазнить шоумена Александра…
Эксперты рассказали, как отличить подделку от оригинальных моторных масел Shell и…
Сын солиста The Rolling Stones Мика Джаггера спел песню Feduk и…
Ученые доказали, что шоколад помогает не только похудеть, но и…
Альбина Джанабаева призналась, что не ревнует Валерия Меладзе к…
Эксперты назвали способ увеличить посещаемость…
«Где у меня жировые складки?»: Наталья Штурм ответила хейтерам снимком в…
Роскосмос: вместо робота «Федора» на МКС отправятся его…
Лиза Арзамасова рассказала об отношениях с коллегами по сериалу «Папины…
Приемная дочь Евгения Осина Анастасия перестала навещать могилу…
День добра: Ольга Бузова спасла бабушку, а Аскольд Запашный исполнил мечту…
"Люблю": Николай Басков трогательно поздравил звезду "Дома-2" Ольгу Орлову с днем…
Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров расстался с Анстасией…
«Польский Стоунхендж» подвергли радиоуглеродному анализу и установили его…
Адвокат Максима Фадеева объяснил причины роспуска лейбла…
Пользователи Android-смартфонов жалуются на работу новой версии мессенджера…
Участник проекта "Дом-2" Витя Трифоненков подарил Алене Рапунцель дорогое…
Пилот американского F-18 врезался в самолет-заправщик, пытаясь сделать…
Дочь Шуры из «Би-2» учится играть на гитаре и занимается…
Ученые вырастили человеческую кожу в…
«Выгуливает сумку за 1300 долларов»: Стилист прокомментировала наряд Ксении…
В соцсети «ВКонтакте» появятся дизлайки и тематические…
«Нам — подержанный катафалк, вам — госбюджет»: Ксения Собчак ответила на критику Никиты…
Подсчитана выгода от компенсации многодетным семьям по…
Иван Ургант подшутил над Рудковской и Плющенко на церемонии награждения премией «Женщина…
Археологи нашли на доисторических пиктограммах изображения…
Участница проекта "Дом-2" Яна Шафеева призналась в применении…
Американские военные будут искать мины с помощью…
Росморречфлот дал высокую оценку проекту LUGAPORT от ГК…
Просмотреть все новости