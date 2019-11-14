Ученые доказали, что музыка при вождении успокаивает нервы





Согласно новым данным, стресс во время вождения является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и внезапного инфаркта. Выбор подходящей музыки для езды может быть одним из способов снижения этой неприятной вероятности. Исследование, проведенное бразильскими учеными в Государственном университете Сан-Паулу, доказало, что прослушивание инструментальной музыки может облегчить нагрузку на сердце и нервы. К такому выводу эксперты пришли после экспериментов с женщинами, которые практически не имели опыта вождения.Добровольцы оценивались в течение двух дней в разных ситуациях и в случайном порядке. Первый раз они ехали 20 минут в час пик по 3-километровому маршруту в оживленном районе. При этом в салоне присутствовала абсолютная тишина. На другой день они ехали по тому же отрезку пути, но слушали треки на проигрывателе компакт-дисков, подключенном к автомобильному радио. Уровень стресса оценивали путем измерения вариабельности сердечного ритма при помощи монитора, прикрепленного к груди участников. Результаты показали, что группа "меломанов" имела меньшие показатели учащенного сердцебиения, чем у контрольной группы. Поэтому исследователи рекомендуют прослушивание любимых композиций для профилактики нервных и сердечных заболеваний.