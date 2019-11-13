Стартовали российские продажи обновленного Subaru Forester





По данным пресс-службы компании Subaru ,стоимость обновленного кроссовера в России стартует с отметки в 2 миллиона 59 тысяч рублей. За эту сумму покупатели могут рассчитывать на машину в комплектации «Стандарт». А вот самая дорогая комплектация под названием Premium ES обойдется уже в 2 659 900 рублей. Стоит также отметить, что на российском рынке данная модель представлена в исполнении с двумя различными бензиновыми силовыми установками рабочим объемом 2,5 и 2,0 литра. В каждой из версий установлен фирменный цепной вариатор и полноприводная трансмиссия.Примечательно, что обновленный Subaru Forester получил также новый вариант цветового исполнения кузова. Из других нововведений можно отметить появление в отдельных комплектациях 18-дюймовых легкосплавных дисков, которые заметно подчеркивают серьезный характер модели.