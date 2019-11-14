Анна Семенович попыталась соблазнить шоумена Александра Ревву





В Сети появилось видео, на котором запечатлен один из моментов празднования дня рождения известного продюсера Николая Попова. На мероприятии, которое посетило множество представителей отечественного шоу-бизнеса, кроме прочих, присутствовали Александр Ревва с женой Анжеликой и бывшая участница «Блестящих» Анна Семенович. Шоумен выступал на вечеринке в своем привычном амплуа, развлекая публику заводными хитами, вроде «Зацепила», а певица, видимо, в этот вечер не пела.Вместо выступлений на сцене Анна Семенович решила посвятить некоторое время соблазнению резидента «Comedy Club». В попытках обратить на себя внимание Александра Реввы знаменитость задействовала все чары: она демонстрировал глубокий вырез на платье и стройные ноги, садилась на сцену и даже задорно прыгала под веселый мотив песни юмориста. Однако самым запоминающимся для многих посетителей мероприятия способом обольщения шоумена оказалась «цыганочка», наиболее эффектный элемент которой пыталась изобразить Семенович. Учитывая пышные формы артистки, подобное хореографическое движение получилось очень ярким и действительно привлекающим внимание, поэтому без сомнения, певица в этот вечер не осталась незамеченной.