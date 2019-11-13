Honor 20S появится в эксклюзивном виде для России





В Huawei ранее анонсировали скорый выход Honor 20S на рынок смартфонов России. Информация подтвердилась, однако новинка станет доступной для отечественного покупателя в измененном варианте. Главным отличием между китайской и российской версией называют отсутствие мощного чипсета SoC Kirin 810. Вместо него клиенты получат процессор послабее - Kirin 710. Известно, что продажи начнутся с 15 ноября по цене в 22 тыс. рублей с возможностью поставки бесплатных беспроводных наушников. Honor Sport Pro можно получить в подарок, оформив заказ до 1 декабря.Стоит отметить, что российский Honor 20S похож дизайном на недавно вышедший Huawei P30 Lite. Эксперты заметили отсутствие отверстий в дисплее под переднюю камеру, а также менее производительную "начинку". В её число входит 6,15-дюймовый LTPS-экран с разрешением в Full HD, батарея емкостью в 3340 мА·ч, 128 Гб встроенной памяти, 6 ГБ ОЗУ и быстрая зарядка SuperCharge мощностью 18 Вт. Что касается камер, то производитель предоставил тройной 48 Мп датчик в паре с селфи-объективом на 24 Мп. Особенностью оказалось также включение режима ночной съемки.