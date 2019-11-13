Caviar выпустила золотую версию наушников AirPods Pro
Российская компания Caviar, которая известна благодаря выпуску своих роскошных и люксовых версий популярных электронных устройств и прежде всего смартфонов Apple, выпустила очередную «облагороженную» версию одного из гаджетов компании. В этот раз бренд представил золотую версию беспроводных наушников AirPods Pro.
Новинка получила название Caviar AirPods Pro Gold Edition. Примечательно, что данные наушники будут представлены лишь в единственном экземпляре. Корпус зарядного кейса и самих наушников покрыт золотом 750-ой пробы. Разумеется, подобная доработка сделала устройство немного тяжелее, однако как именно изменился вес модели производитель не уточняет. А вот что точно известно, так это ценник, который получила люксовая новинка – 4 миллиона 320 тысяч рублей.
Предлагает Caviar и более доступные версии этих же наушников. Корпус таких версий изготавливается из кожи аллигатора и питона, в зависимости от выбранной покупателем версии. А стоят «кожаные» AirPods Pro «всего» 99 000 и 84 000 рублей.
Новинка получила название Caviar AirPods Pro Gold Edition. Примечательно, что данные наушники будут представлены лишь в единственном экземпляре. Корпус зарядного кейса и самих наушников покрыт золотом 750-ой пробы. Разумеется, подобная доработка сделала устройство немного тяжелее, однако как именно изменился вес модели производитель не уточняет. А вот что точно известно, так это ценник, который получила люксовая новинка – 4 миллиона 320 тысяч рублей.
Предлагает Caviar и более доступные версии этих же наушников. Корпус таких версий изготавливается из кожи аллигатора и питона, в зависимости от выбранной покупателем версии. А стоят «кожаные» AirPods Pro «всего» 99 000 и 84 000 рублей.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:28