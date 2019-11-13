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Caviar выпустила золотую версию наушников AirPods Pro

Российская компания Caviar, которая известна благодаря выпуску своих роскошных и люксовых версий популярных электронных устройств и прежде всего смартфонов Apple, выпустила очередную «облагороженную» версию одного из гаджетов компании. В этот раз бренд представил золотую версию беспроводных наушников AirPods Pro.
Caviar выпустила золотую версию наушников AirPods Pro

Новинка получила название Caviar AirPods Pro Gold Edition. Примечательно, что данные наушники будут представлены лишь в единственном экземпляре. Корпус зарядного кейса и самих наушников покрыт золотом 750-ой пробы. Разумеется, подобная доработка сделала устройство немного тяжелее, однако как именно изменился вес модели производитель не уточняет. А вот что точно известно, так это ценник, который получила люксовая новинка – 4 миллиона 320 тысяч рублей.

Предлагает Caviar и более доступные версии этих же наушников. Корпус таких версий изготавливается из кожи аллигатора и питона, в зависимости от выбранной покупателем версии. А стоят «кожаные» AirPods Pro «всего» 99 000 и 84 000 рублей.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:28

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