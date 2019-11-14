АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученым удалось взломать вирус…
EUR 70.67 USD 64.20
Курс валют на 14.11.2019

Сын солиста The Rolling Stones Мика Джаггера спел песню Feduk и Элджея

Сын солиста The Rolling Stones Мика Джаггера Лукас опубликовал в Instagram Stories забавный ролик. На видео молодой человек исполняет песню авторства Feduk и Элджея на русском языке.

20-летний сын Мика Джаггера и модели Лусианы Хименес Морад, как оказалось, унаследовал от знаменитого родителя не только любовь к эпатажу, но и тягу к музыке. В доказательство тому, что вокальные данные у молодого человека имеются, и при этом они очень даже неплохие, Лукас Морис Морад Джаггер разместил на своей странице в социальной сети Instagram небольшое видео, в котором исполнил песню на русском языке.

Сын солиста The Rolling Stones выбрал для записи хит отечественных рэперов Feduk и Элджея «Розовое вино» двухлетней давности. Судя по надписи, которую Лукас Джаггер прикрепил к мини-клипу в Instagram Stories, а также по тому, как отчетливо он произносит слова песни, молодой человек является поклонником российской эстрады и уже далеко не первый раз слушает подобные композиции.

О том, что седьмому наследнику Мика Джаггера нравится российский рэп и он его слушает достаточно часто, свидетельствует еще и тот факт, что он спел отрывок из песни Feduk и Элджея без ошибок и почти без акцента. При этом стоит отметить, что 20-летний Лукас владеет только португальским и английским языками, поэтому совсем не факт, что он понимает, о чем идет речь в композициях отечественных хип-хоп исполнителей.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 04:08

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сын солиста The Rolling Stones Мика Джаггера спел песню Feduk и…
Ученые доказали, что шоколад помогает не только похудеть, но и…
Альбина Джанабаева призналась, что не ревнует Валерия Меладзе к…
Эксперты назвали способ увеличить посещаемость…
«Где у меня жировые складки?»: Наталья Штурм ответила хейтерам снимком в…
Роскосмос: вместо робота «Федора» на МКС отправятся его…
Лиза Арзамасова рассказала об отношениях с коллегами по сериалу «Папины…
Приемная дочь Евгения Осина Анастасия перестала навещать могилу…
День добра: Ольга Бузова спасла бабушку, а Аскольд Запашный исполнил мечту…
"Люблю": Николай Басков трогательно поздравил звезду "Дома-2" Ольгу Орлову с днем…
Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров расстался с Анстасией…
«Польский Стоунхендж» подвергли радиоуглеродному анализу и установили его…
Адвокат Максима Фадеева объяснил причины роспуска лейбла…
Пользователи Android-смартфонов жалуются на работу новой версии мессенджера…
Участник проекта "Дом-2" Витя Трифоненков подарил Алене Рапунцель дорогое…
Пилот американского F-18 врезался в самолет-заправщик, пытаясь сделать…
Дочь Шуры из «Би-2» учится играть на гитаре и занимается…
Ученые вырастили человеческую кожу в…
«Выгуливает сумку за 1300 долларов»: Стилист прокомментировала наряд Ксении…
В соцсети «ВКонтакте» появятся дизлайки и тематические…
«Нам — подержанный катафалк, вам — госбюджет»: Ксения Собчак ответила на критику Никиты…
Подсчитана выгода от компенсации многодетным семьям по…
Иван Ургант подшутил над Рудковской и Плющенко на церемонии награждения премией «Женщина…
Археологи нашли на доисторических пиктограммах изображения…
Участница проекта "Дом-2" Яна Шафеева призналась в применении…
Американские военные будут искать мины с помощью…
Росморречфлот дал высокую оценку проекту LUGAPORT от ГК…
Николай Басков впервые после смерти отца вышел в свет с…
Ученые рассказали об опасности…
Экспертный клуб Челябинска обсудил неудачи…
Светлана Сурганова рассказала Малахову о своей борьбе с раком и трех…
Ученые: Секрет долголетия скрыт в крепкой иммуной…
Супруга Константина Эрнста впервые рассказала о семье и…
Звезда "Дом-2" Николай Должанский решил стать…
Honor 20S появится в эксклюзивном виде для…
Анфиса Чехова попробовала связаться с Анастасией…
Стартовали российские продажи обновленного Subaru…
Caviar выпустила золотую версию наушников AirPods…
Ведущая "Дом-2" Ольга Бузова уговорила Федора Стрелкова заселиться с Екатериной…
Специалисты рассекретили тайну системы защиты танка Т-14…
Просмотреть все новости