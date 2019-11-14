Сын солиста The Rolling Stones Мика Джаггера спел песню Feduk и Элджея

20-летний сын Мика Джаггера и модели Лусианы Хименес Морад, как оказалось, унаследовал от знаменитого родителя не только любовь к эпатажу, но и тягу к музыке. В доказательство тому, что вокальные данные у молодого человека имеются, и при этом они очень даже неплохие, Лукас Морис Морад Джаггер разместил на своей странице в социальной сети Instagram небольшое видео, в котором исполнил песню на русском языке.Сын солиста The Rolling Stones выбрал для записи хит отечественных рэперов Feduk и Элджея «Розовое вино» двухлетней давности. Судя по надписи, которую Лукас Джаггер прикрепил к мини-клипу в Instagram Stories, а также по тому, как отчетливо он произносит слова песни, молодой человек является поклонником российской эстрады и уже далеко не первый раз слушает подобные композиции.О том, что седьмому наследнику Мика Джаггера нравится российский рэп и он его слушает достаточно часто, свидетельствует еще и тот факт, что он спел отрывок из песни Feduk и Элджея без ошибок и почти без акцента. При этом стоит отметить, что 20-летний Лукас владеет только португальским и английским языками, поэтому совсем не факт, что он понимает, о чем идет речь в композициях отечественных хип-хоп исполнителей.