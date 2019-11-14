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Эксперты назвали способ увеличить посещаемость сайта

Начинающие бизнесмены, дизайнеры и блоггеры часто не могут увеличить посещаемость своих веб-страниц. Поэтому эксперты назвали несколько способов получить желаемые "клики" на собственном сайте.

Поисковики в Сети работают посредством выделения ключевых слов, которые окажутся крайне полезными для стартаперов. Во первых, следует определиться с семантикой существующей веб-страницы и продвигать ее правильно выбранными "ключами". Этого можно добиться, проверяя нужные слова в программе Key Collector. А вот для продвижения собственного блога стоит задуматься над творческой плодовитостью, поскольку в этом случае важно публиковаться как минимум два раза в неделю, а для видеохостингов потребуется ежедневное приложение сил. Полезным окажется и придерживание определенного графика, когда появляются новые посты.

Все же, главным методом повышения популярности сайта эксперты называют уникальность статей. Хотя их следует оформлять в соответствии с определенными требованиями, для привлечения внимания пользователя подойдет несколько методов. Сюда относится написание броского заголовка и лида, достаточно короткие, интригующие и в то же время информативные по содержанию. Поможет также интервью с известными медийными личностями, реклама в соцсетях, розыгрыши и конкурсы, а также необычные способы подачи материала. Важно узнать направление популярных конкурентов и попытаться найти свое русло в подобном направлении.

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 01:05

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