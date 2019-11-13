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Житель Китая прожил 20 лет с вросшим в носу зубом

О невероятном медицинском случае сообщают в китайском городе Харбин. Местный житель прожил около 20 лет с вросшим в носу зубом, пока его не обнаружили отоларингологи.

У 30-летнего мужчины был удален зуб из носа после того, как он, по словам врачей, рос в носу в течение 20 лет. Китайские СМИ сообщили, что пациент из города Харбина на северо-востоке КНР попал в больницу после проблем с дыханием в течение трех месяцев. Он был потрясен, обнаружив, что блокировка была вызвана его собственным зубом. Мужчина сказал, что тот был якобы выбит после падения с большой высоты, когда ему было 10 лет. Хотя ему наложили множество швов в результате травмы, его родители не обратили внимания на постоянный насморк ребенка. В Сети также опубликовали снимки, изображащие процесс изучения феномена.

Странный нарост, называемый остаточным внутриназальным зубом, может быть вызван физическим повреждением или проблемами в развитии. Наличие зуба, растущего в ноздре, встречается редко, и затрагивает около 0,1% населения Земли. Эксперты сказали, что в период с 1959 по 2008 год они могли найти только 23 случая подобного состояния, зафиксированного в медицинских журналах. Медики удалили зуб, который был размером почти в один сантиметр. Сейчас здоровью пациента ничего не угрожает, и его в скором времени выпишут из больницы.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:15

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