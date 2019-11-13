Кардиологи: электронные сигареты наносят вред сосудам мозга





Специалисты медцентра при Университете Майнца выступили с призывом запретить электронные сигареты по всему миру. Они считают, что данные устройства могут провоцировать повреждение кровеносных сосудов мозга. Как показали проведенные на лабораторных мышах, а после и на людях клинические испытания, электронные сигареты делают артерии сосудистой системы ригидными, приводят к увеличению артериального давления и частоты сердечных ритмов. Вместе с тем, утверждают медики, повышается риск повреждения головного мозга. Более того, электронные сигареты провоцируют выработку химического соединения, которое и приводит к повреждению внутренних тканей в организме.Результаты своей работы немецкие кардиологи опубликовали как раз во время появления в СМИ многочисленных публикаций о вреде электронных сигарет. К примеру, совсем недавно появилась история о 19-летнем британце, заявившем, что именно электронные сигареты стали причиной отказа его легких.