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Альбина Джанабаева призналась, что не ревнует Валерия Меладзе к фанаткам

Альбина Джанабаева рассказала в интервью российскому изданию об отношениях с мужем. Экс-вокалистка поп-группы «ВИА Гра» призналась, что не ревнует Валерия Меладзе к фанаткам.

Валерий Меладзе известен как сердцеед и покоритель умов российских женщин, на чем часто спекулируют относительно его жены. При этом сама Альбина Джанабаева отмечает, что о ревности никакой речи быть не может. Она объясняет подобное отношение "принадлежностью" супруга зрителям, поэтому негативные чувства являются совершенно неуместными. По словам звезды, певец на сцене разделяет личную жизнь и профессиональные обязанности.

Кроме прочего, сам Меладзе отмечает присутствие многочисленных строк о любви в собственных песнях, которые помогают ему думать о жене во время разъездов. Из-за плотного графика пара вынуждена часто общаться на расстоянии, что Джанабаева подтверждает пересылкой фотографий собственных детей. Когда же семья собирается вместе, то 54-летний исполнитель любит вести серьезные разговоры с сыновьями Константином и Лукой. Известно, что Меладзе еще в 2014 году развелся с первой женой Ириной ради брака с Джанабаевой. Немногим ранее известный исполнитель сообщал, что хочет завести с бывшей солисткой «ВИА Гры» третьего по счету ребенка.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 02:06

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