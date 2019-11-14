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«Где у меня жировые складки?»: Наталья Штурм ответила хейтерам снимком в бикини

Известная российская певица Наталья Штурм опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram новое фото. Как оказалось, этим пляжным снимком в бикини артистка отреагировала на критику хейтеров своей прежней публикации.
«Где у меня жировые складки?»: Наталья Штурм ответила хейтерам снимком в бикини

На представленном снимке певица позирует в полосатом купальнике на одном из пляжей Ямайки. «Где у меня жировые складки?» - гласит подпись исполнительницы под этим постом. Вероятнее всего, ряд возмущенных комментариев от подписчиков не оставил 53-летнюю Наталью Штурм безразличной, а потому она решила доказать критикам, что обладает прекрасной подтянутой фигурой. Впрочем, большинство поклонников артистки сразу же заявили, что Штурм находится в прекрасной форме, а потому оставили под новым фото немало лестных комментариев.

Кроме того, под этой публикацией собралось немало высказываний от подписчиков, которые уверяли знаменитость в том, что она не обязана никому и ничего доказывать.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 00:04

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