«Где у меня жировые складки?»: Наталья Штурм ответила хейтерам снимком в бикини

На представленном снимке певица позирует в полосатом купальнике на одном из пляжей Ямайки. «Где у меня жировые складки?» - гласит подпись исполнительницы под этим постом. Вероятнее всего, ряд возмущенных комментариев от подписчиков не оставил 53-летнюю Наталью Штурм безразличной, а потому она решила доказать критикам, что обладает прекрасной подтянутой фигурой. Впрочем, большинство поклонников артистки сразу же заявили, что Штурм находится в прекрасной форме, а потому оставили под новым фото немало лестных комментариев.Кроме того, под этой публикацией собралось немало высказываний от подписчиков, которые уверяли знаменитость в том, что она не обязана никому и ничего доказывать.