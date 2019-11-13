Стала известна дата официальной премьеры нового Redmi K30





Модельная линейка бренда Redmi, дочерней компании Xiaomi Corporation, скоро пополнится еще одним современным девайсом. Глава фирмы Лу Вейбинг сообщил, что Министерство промышленности и информатизации КНР одобрило выход на рынок смартфона K30, поэтому в скором времени в Сети появится больше информации о новинке. Пиар-менеджеры компании уже начали работу над рекламной компанией «свежего» Redmi, и теперь можно ожидать появления тизеров и промо с дня на день.Пока же все данные о Redmi K30, опубликованные в Сети, появились там исключительно благодаря инсайдерам. По их информации, новый смартфон будет оборудован двойной камерой, сможет поддерживать 5G, а также взаимодействовать с сетями SA и NSA. Кроме того, устройство обещает быть самым дешевым из тех, что созданы на базе однокристальной платформы MediaTek.В связи с тем, что представители Redmi получили официальное согласие вышестоящих инстанций на выпуск K30, они уже смогли согласовать и дату официальной премьеры новинки. Так стало известно, что презентация девайса состоится 24 ноября, а вот в продаже он появится совсем не скоро: не раньше следующего года.