Во время краш-тестов Euro NCAP разбил четыре новинки автопрома





В рамках краш-теста Euro NCAP три кроссовера завоевали пять звезд: Mazda CX-30, Mercedes GLB и Ford Explorer. Только четыре звезды достались для Opel Corsa. Лучшим автомобилем, протестированным в этом месяце, оказалась CX-30. Японский компактный внедорожник получил очень высокие оценки почти во всех категориях, показав некоторые незначительные проблемы в защите пассажиров. SUV постановил рекорд в 99% в категории «Защита взрослых пассажиров», что эксперты назвали «очень впечатляющим».Mercedes GLB хорошо справлялся с боковым столкновением со шлагбаумом и функционированием автоматического торможения, хотя не полностью предоставлял защиту груди и шеи водителя. А вот Ford Explorer добился максимальных показателей в испытаниях на повреждения сбоку и защите детей-пассажиров, поскольку система автоматически отключала подушки безопасности после удара. Opel Corsa получил посредственные результаты из-за некоторых критических нюансов, связанных с защитой шеи и отсутствием третьего подголовника. Сообщается, что с 2020 года Европейский комитет по проверке безопасности автомобилей хочет ужесточить требуемые критерии. Следующие краш-тесты будут проводиться до конца текущего года.