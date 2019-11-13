АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученым удалось взломать вирус…
EUR 70.42 USD 63.85
Курс валют на 13.11.2019

Лиза Арзамасова рассказала об отношениях с коллегами по сериалу «Папины дочки»

Лиза Арзамасова призналась, что иногда скучает по сериалу «Папины дочки». По словам актрисы, у нее были прекрасные отношения с коллегами по ситкому, и за все время съемок они «ни разу не ссорились».
Лиза Арзамасова рассказала об отношениях с коллегами по сериалу «Папины дочки»

Российская актриса театра и кино Лиза Арзамасова получила популярность после роли Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки», прекрасно воплотив на экране образ одаренной и эрудированной дочери семейного психотерапевта Сергея Васнецова. Съемки в ситкоме сделали артистку узнаваемой и дали отличный старт для карьеры в кино, поэтому после его закрытия на юную знаменитость один за одним посыпались предложения интересных ролей. Так, за последние шесть лет актриса успела появится в таких фильмах и сериалах, как «Братья Карамазовы», «Поп», «Достоевский», «Ромео и Джульетта», «Напарник» и «Любовницы».

Однако несмотря на то, что все проекты с участием знаменитости получили хорошие отзывы критиков и признание публики, Лиза Арзамасова признается, что иногда все-таки скучает по сериалу, которому посвятила шесть лет жизни. По словам актрисы, сейчас она не часто видится с бывшими коллегами по «Папиным дочкам» из-за насыщенного рабочего графика, но раньше артистки много времени проводили вместе, и при этом ни разу не поссорились в ходе совместных съемок. Арзамасова утверждает, что у нее были прекрасные отношения со всеми экранными «дочками», и весь процесс создания ситкома был построен так, что места конфликтам там попросту не было.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 22:02

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Лиза Арзамасова рассказала об отношениях с коллегами по сериалу «Папины…
Приемная дочь Евгения Осина Анастасия перестала навещать могилу…
День добра: Ольга Бузова спасла бабушку, а Аскольд Запашный исполнил мечту…
"Люблю": Николай Басков трогательно поздравил звезду "Дома-2" Ольгу Орлову с днем…
Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров расстался с Анстасией…
«Польский Стоунхендж» подвергли радиоуглеродному анализу и установили его…
Адвокат Максима Фадеева объяснил причины роспуска лейбла…
Пользователи Android-смартфонов жалуются на работу новой версии мессенджера…
Участник проекта "Дом-2" Витя Трифоненков подарил Алене Рапунцель дорогое…
Пилот американского F-18 врезался в самолет-заправщик, пытаясь сделать…
Дочь Шуры из «Би-2» учится играть на гитаре и занимается…
Ученые вырастили человеческую кожу в…
«Выгуливает сумку за 1300 долларов»: Стилист прокомментировала наряд Ксении…
В соцсети «ВКонтакте» появятся дизлайки и тематические…
«Нам — подержанный катафалк, вам — госбюджет»: Ксения Собчак ответила на критику Никиты…
Подсчитана выгода от компенсации многодетным семьям по…
Иван Ургант подшутил над Рудковской и Плющенко на церемонии награждения премией «Женщина…
Археологи нашли на доисторических пиктограммах изображения…
Участница проекта "Дом-2" Яна Шафеева призналась в применении…
Американские военные будут искать мины с помощью…
Росморречфлот дал высокую оценку проекту LUGAPORT от ГК…
Николай Басков впервые после смерти отца вышел в свет с…
Ученые рассказали об опасности…
Экспертный клуб Челябинска обсудил неудачи…
Светлана Сурганова рассказала Малахову о своей борьбе с раком и трех…
Ученые: Секрет долголетия скрыт в крепкой иммуной…
Супруга Константина Эрнста впервые рассказала о семье и…
Звезда "Дом-2" Николай Должанский решил стать…
Honor 20S появится в эксклюзивном виде для…
Анфиса Чехова попробовала связаться с Анастасией…
Стартовали российские продажи обновленного Subaru…
Caviar выпустила золотую версию наушников AirPods…
Ведущая "Дом-2" Ольга Бузова уговорила Федора Стрелкова заселиться с Екатериной…
Специалисты рассекретили тайну системы защиты танка Т-14…
Звезда сериала «След» Ольга Копосова объяснила желание сестры уйти в…
Ученые рассказали об опасности курения…
Ксения Бородина трогательно поздравила Ольгу Орлову с днем…
В Китае живет необычная девушка с лицом ангела и телом…
Главным фаворитом Ольги Бузовой в шоу "План Б" оказался Роман…
Рудковская и Плющенко написали заявление в полицию из-за угроз…
Просмотреть все новости