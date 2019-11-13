Лиза Арзамасова рассказала об отношениях с коллегами по сериалу «Папины дочки»

Российская актриса театра и кино Лиза Арзамасова получила популярность после роли Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки», прекрасно воплотив на экране образ одаренной и эрудированной дочери семейного психотерапевта Сергея Васнецова. Съемки в ситкоме сделали артистку узнаваемой и дали отличный старт для карьеры в кино, поэтому после его закрытия на юную знаменитость один за одним посыпались предложения интересных ролей. Так, за последние шесть лет актриса успела появится в таких фильмах и сериалах, как «Братья Карамазовы», «Поп», «Достоевский», «Ромео и Джульетта», «Напарник» и «Любовницы».Однако несмотря на то, что все проекты с участием знаменитости получили хорошие отзывы критиков и признание публики, Лиза Арзамасова признается, что иногда все-таки скучает по сериалу, которому посвятила шесть лет жизни. По словам актрисы, сейчас она не часто видится с бывшими коллегами по «Папиным дочкам» из-за насыщенного рабочего графика, но раньше артистки много времени проводили вместе, и при этом ни разу не поссорились в ходе совместных съемок. Арзамасова утверждает, что у нее были прекрасные отношения со всеми экранными «дочками», и весь процесс создания ситкома был построен так, что места конфликтам там попросту не было.