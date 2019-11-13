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Ferrari оригинально анонсировала скорую презентацию новой модели Portofino

Ferrari креативно подошла к вопросу рекламы своей новой модели. Компания анонсировала скорую презентацию Portofino следующего поколения с помощью оригинального фото.

Компания Ferrari начала рекламную компанию своего нового автомобиля с размещения в Сети снимка, который только «намекает» на предстоящий официальный тизер. На оригинальном фото поклонники бренда могут увидеть столик одного из итальянских кафе, на котором стоит чашка кофе и лежат женские солнцезащитные очки. Именно с помощью отражения в их стеклах дизайнеры компании и смогли анонсировать приближающуюся премьеру нового Portofino: если внимательно присмотреться к изображению на линзах, можно увидеть не только архитектурные ансамбли Рима, но и авто в движении. Фото пиарщики Ferrari дали название «Новая сладкая жизнь», а в нижнем левом углу разместили логотип бренда.
Ferrari оригинально анонсировала скорую презентацию новой модели Portofino

Официальный снимок Portofino следующего поколения только еще более заинтриговал поклонников марки: дизайн нового родстера так и остался загадкой. Кроме того, рассекретить «внешность» детища Ferrari не смогли и папарацци, которые на днях засняли обкат модели, совершаемый по улицам Рима. Дело в том, что автомобиль класса Gran Turismo был накрыт черным плотным чехлом, который не позволял узнать хоть какие-нибудь детали, касающиеся дизайна люксового транспортного средства.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 15:02

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