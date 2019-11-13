В российскую армию пришел искусственный интеллект





Сообщается, что система на основе технологии Big Data способна предлагать командному составу различные сценарии реагирования на те или иные ситуации в условиях боя. Далее все предложенные версии развития событий ранжируются по показателям их потенциальной успешности. Более того, искусственный интеллект в будущем поможет российским военным более точно оценивать возможности выполнения тех ил иных задач по занятию отдельных рубежей и районов. А точность работы системы, отмечают источники, находится в непосредственной зависимости от прописанных алгоритмов и вводимых исходных данных.Кроме всего прочего, технология Big Data также может быть использована для получения почти неограниченных массивов информации, в том числе в визуальном и тестовом форматах. «В условиях боя эта информация будет поступать в единый центр от личного состава, всех единиц техники и разнообразных средств ведения разведки, в том числе от бортовой электроники беспилотников», - подчеркивается в сообщении.