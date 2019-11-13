Эксперты рассказали об истории первой веб-страницы в Сети





Первая веб-страница была запущена 6 августа 1991 года. Она была посвящена информации о проекте Всемирной паутины и создана 60-летним британским ученым-программистом Тимом Бернерсом-Ли. Сейчас адрес сайта называется info.cern.ch, предоставляя данные об истории использования платформы, где документы и страницы могут быть доступны по URL-адресам и связаны друг с другом посредством гиперссылок. Эта простая идея изменила глобальную политику, помогала в свержении правительств, привела к изобретению самых известных на сегодняшний день глобальных предприятий и безвозвратно изменила социальное взаимодействие во всем мире.То, что поначалу было личным проектом специалиста из CERN на слабомощном домашнем компьютере NeXT, впоследствии заинтересовало миллионы людей. Бернерса-Ли по праву можно считать "Отцом интернета", поскольку в число его заслуг входит разработка первого веб-сервера, онлайн-браузера и редактора страниц, которые позволяют читать даже эту публикацию. Известно, что поначалу коллеги программиста не были в восторге от изобретения, поскольку в те времена уже использовалась военная сеть США ARPANET. Появление URL изменило их мнение.