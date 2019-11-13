АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученым удалось взломать вирус…
EUR 70.42 USD 63.85
Курс валют на 13.11.2019

Эксперты рассказали об истории первой веб-страницы в Сети

Интернету насчитывается более 25 лет, результатом которого стало существование около 1,5 млрд сайтов. Эксперты решили рассказать об истории самой первой веб-страницы в Сети.

Первая веб-страница была запущена 6 августа 1991 года. Она была посвящена информации о проекте Всемирной паутины и создана 60-летним британским ученым-программистом Тимом Бернерсом-Ли. Сейчас адрес сайта называется info.cern.ch, предоставляя данные об истории использования платформы, где документы и страницы могут быть доступны по URL-адресам и связаны друг с другом посредством гиперссылок. Эта простая идея изменила глобальную политику, помогала в свержении правительств, привела к изобретению самых известных на сегодняшний день глобальных предприятий и безвозвратно изменила социальное взаимодействие во всем мире.

То, что поначалу было личным проектом специалиста из CERN на слабомощном домашнем компьютере NeXT, впоследствии заинтересовало миллионы людей. Бернерса-Ли по праву можно считать "Отцом интернета", поскольку в число его заслуг входит разработка первого веб-сервера, онлайн-браузера и редактора страниц, которые позволяют читать даже эту публикацию. Известно, что поначалу коллеги программиста не были в восторге от изобретения, поскольку в те времена уже использовалась военная сеть США ARPANET. Появление URL изменило их мнение.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:20

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Понимание «языка тела» осуществляется через…
Экс-участница проекта "Дом-2" Елена Бушина после ссоры с Бородиной призналась, что рассталась с…
Уфологи обнаружили на Марсе пушку и инопланетянина в…
Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров признался, что только с Анастасией Голд начал практиковать оральные…
"Пусть хоть 3 рубля мне начисляют": Анастасия Волочкова хочет получать пенсию за работу в Большом…
Эксперты рассказали об истории первой веб-страницы в…
В российскую армию пришел искусственный…
Эксперты выяснили, насколько эффективны…
Бойфренд Анны Седоковой Янис Тимма признался ей в…
ПСБ снизил ставки «Семейной ипотеки» и рефинансирования…
Ученые рассказали о возникновении у человека чувства…
Сальма Хайек по примеру коллег завела в своем доме…
"Наша "банда": Лера Кудрявцева поздравила ведущего Муз-ТВ Николая Попова с днем…
Астрономы рассказали, что ядра экзопланет отвечают за наличие жизни на…
Дочь Дмитрия Пескова Елизавета пожаловалась на неизвестного…
Алла Пугачева восхитилась новым фильмом Андрея Кончаловского…
В России разработан спутник для сжигания космического…
Звезда "Дом-2" Розалия Райсон открывает собственный салон…
Телепродюсер Леонид Мазор прокомментировал возможную отмену концертов Максима…
Анна Семенович анонсировала премьеру клипа со своей жизненной историей "Секси…
Новые машины от BMW смогут открываться от разряженного…
Названы полезные свойства красной…
Шакира впервые рассказала о депрессии из-за потери голоса в 2017 году после…
Названы симптомы рака мозга, которые путают со…
Обновление Skype 8.54 получило новый перевод…
Милонов выступил в защиту Асмус после секс-сцены в фильме…
Алика Смехова: "Нос никогда не собиралась и не собираюсь…
Ученым удалось взломать вирус…
Новый Samsung Galaxy A51 представят только в…
По версии журнала Glamour Регина Тодоренко стала женщиной…
Синоптики предупредили о резком похолодании до минус 30 в некоторых регионах…
Звезда "Дом-2" Александра Черно: "Мне нужно духовно питаться…
Названа дата выпуска нового внедорожника Chery Jetour…
Фрегат «Маршал Шапошников» вышел из сухого дока после…
Никита Ефремов и Мария Ивакова впервые вышли в свет вместе и стали парой…
Новая iOS 13.2.2 лишила iPhone и iPad…
Рита Дакота прокомментировала слухи о помолвке бывшего мужа Влада…
Эксперты назвали самые «зеленые» автомобили 2019…
Звезда "Дом-2" Ольга Рапунцель рассказала, почему до последнего скрывала вторую…
"Когда очень любишь покушать": Младшая дочь Джигана Майя расплакалась из-за маленькой порции…
Просмотреть все новости