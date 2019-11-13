Уфологи обнаружили на Марсе пушку и инопланетянина в шлеме
Об очередной сенсационной находке рассказал американский уфолог Скотт Уоринг. По словам конспиролога, он обнаружил на фотографиях Марса пушку и инопланетянина в шлеме.
Эксперт по НЛО Скотт Уоринг утверждает, что якобы заметил несколько странных объектов на снимке, сделанном NASA на Марсе. Уфолог говорит, что фотография содержала изображения инопланетных существ, а также древнее марсианское оружие. Несмотря на то, что качество оставляло желать лучшего, а объекты пострадали от эрозии, специалисту каким-то образом удалось разглядеть инопланетные артефакты. По его мнению, находка подтверждает существование инопланетян на далекой Красной планете.
Кроме приземлившегося военного корабля пришельцев, конспиролог нашел также останки существ в шлеме, огромную пушку, торчащую из возвышенности, а также нечто похожее на реактивные двигатели. Уоринг сообщает, что мировое правительство скрывает правду от общественности. Все же, после будущих полетов к Марсу истина происходящего на планете установится, таким образом подтвердив или опровергнув наличие инопланетной жизни.
Эксперт по НЛО Скотт Уоринг утверждает, что якобы заметил несколько странных объектов на снимке, сделанном NASA на Марсе. Уфолог говорит, что фотография содержала изображения инопланетных существ, а также древнее марсианское оружие. Несмотря на то, что качество оставляло желать лучшего, а объекты пострадали от эрозии, специалисту каким-то образом удалось разглядеть инопланетные артефакты. По его мнению, находка подтверждает существование инопланетян на далекой Красной планете.
Кроме приземлившегося военного корабля пришельцев, конспиролог нашел также останки существ в шлеме, огромную пушку, торчащую из возвышенности, а также нечто похожее на реактивные двигатели. Уоринг сообщает, что мировое правительство скрывает правду от общественности. Все же, после будущих полетов к Марсу истина происходящего на планете установится, таким образом подтвердив или опровергнув наличие инопланетной жизни.
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:44