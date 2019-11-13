Новые машины от BMW смогут открываться от разряженного смартфона





В настоящее время можно закрыть и открыть автомобиль марки BMW с помощью собственного цифрового ключа, запустить двигатель или выключить его и даже поделиться доступом с доверенными друзьями при помощи мобильного приложения BMW Connected. Лидер консорциума Car Connectvity говорит о том, что компания планирует расширить технологию удаленного доступа и обеспечить полную функциональность между различными производителями автомобилей и устройствами.Для второго поколения своего Digital Key BMW будет использовать новейшую разработку на основе NFC вместе с уникальной функцией. Новый виртуальный ключ будет использовать защитную микросхему, которая работает отдельно от операционной системы смартфона. Это предоставляет большое преимущество, позволяющее получить доступ к транспортному средству в условиях, когда это было бы невозможно.Например, если аккумулятор телефона сильно разряжен, то новый продукт может открыть автомобиль благодаря дополнительному чипу безопасности. Он также будет использовать высокопроизводительную технологию Ultra Wide Band (UWB) 3.0, которая значительно повышает защиту от кражи, обеспечивая точную связь между смартфоном и машиной.