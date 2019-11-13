АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученым удалось взломать вирус…
EUR 70.42 USD 63.85
Курс валют на 13.11.2019

Ученым удалось взломать вирус бешенства

Ученым, похоже, удалось отыскать новый способ борьбы с вирусом бешенства, причем, весьма радикальным методом. Для этого они отключили иммунную защиту организма от данного типа вируса.
Ученым удалось взломать вирус бешенства

Сообщается, что этот метод позволил специалистам решить одну из важнейших научных задач, а также заложить неплохую основу для будущей вакцины против вируса бешенства. По предварительным оценкам, данный вирус ежегодно становится причиной порядка 60 тысяч смертей. Большая часть летальных исходов приходится на укусы собак в развивающихся странах. «Уже давно известно, что большинство вирусов нацелено атаковать в организме человека белок STAT1 и другие связанные с ним белки. Главная цель – отключение иммунной защиты носителя, что очень важно для развития болезней», - отметил один из авторов этого исследования доктор Грег Мозли из Института биомедицинских открытий при Университете Монаша (Австралия).

При этом ранее ученым не было точно известно, каким именно образом Р-белки – главные «иммунные противники» лиссавирусов, в том числе вируса бешенства, - захватывают STAT1. У специалистов просто не было реальных структурных данных о комплексах, которые этот белок создает с белками вируса. «Основная задача заключалась в том, чтобы произвести основные белки вируса и организма в лабораторных условиях и добиться сохранения их стабильности, чтобы можно было позднее подробно изучить их взаимодействие», - добавил ученый.

Впоследствии, как утверждают авторы этого исследования, им удалось отключить иммунитет организма, попутно изолировав участки его белка, к которым присоединялся STAT1, лишив вирус возможности захватить белок и воздействовать на него. Это открытие в будущем поможет медикам в создании более эффективной вакцины против одного из самых опасных заболеваний на планете.

По итогам этих исследований австралийские ученые подали заявку на регистрацию международного патента.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Авторские новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:15

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Астрономы рассказали, что ядра экзопланет отвечают за наличие жизни на…
Дочь Дмитрия Пескова Елизавета пожаловалась на неизвестного…
Алла Пугачева восхитилась новым фильмом Андрея Кончаловского…
В России разработан спутник для сжигания космического…
Звезда "Дом-2" Розалия Райсон открывает собственный салон…
Телепродюсер Леонид Мазор прокомментировал возможную отмену концертов Максима…
Анна Семенович анонсировала премьеру клипа со своей жизненной историей "Секси…
Новые машины от BMW смогут открываться от разряженного…
Названы полезные свойства красной…
Шакира впервые рассказала о депрессии из-за потери голоса в 2017 году после…
Названы симптомы рака мозга, которые путают со…
Обновление Skype 8.54 получило новый перевод…
Милонов выступил в защиту Асмус после секс-сцены в фильме…
Алика Смехова: "Нос никогда не собиралась и не собираюсь…
Ученым удалось взломать вирус…
Новый Samsung Galaxy A51 представят только в…
По версии журнала Glamour Регина Тодоренко стала женщиной…
Синоптики предупредили о резком похолодании до минус 30 в некоторых регионах…
Звезда "Дом-2" Александра Черно: "Мне нужно духовно питаться…
Названа дата выпуска нового внедорожника Chery Jetour…
Фрегат «Маршал Шапошников» вышел из сухого дока после…
Никита Ефремов и Мария Ивакова впервые вышли в свет вместе и стали парой…
Новая iOS 13.2.2 лишила iPhone и iPad…
Рита Дакота прокомментировала слухи о помолвке бывшего мужа Влада…
Эксперты назвали самые «зеленые» автомобили 2019…
Звезда "Дом-2" Ольга Рапунцель рассказала, почему до последнего скрывала вторую…
"Когда очень любишь покушать": Младшая дочь Джигана Майя расплакалась из-за маленькой порции…
Врачи рассказали, как правильно отдохнуть в…
Участница «Фабрики звезд» Мария Алалыкина после принятия ислама счастливо живет с супругом во втором…
В Роскачестве рассказали об опасных автомобильных дисках из…
Эксперты тестируют имплантируемый под кожу датчик для измерения сахара в…
Дмитрий Шепелев: "Я очень рад, что шоу "Папки" просмотрели 50 000…
Звезда "Дом-2" Яна Шевцова ждёт…
Роман Курцын опровергнул слухи о вражде с Александром…
Названы привычки в еде, которые приводят к лишнему…
Певицу из Black Star Клаву Коку госпитализировали после концерта в…
Участник "Дом-2" Валерий Блюменкранц откровенно рассказал о своих чувствах к Ирине…
В Москве труп мужчины с бутылкой водки в руке пролежал в квартире четыре…
«Вы не представляете, как меня клеймили»: Екатерина Андреева вспомнила о неприятной истории из…
После встречи с Юрием Стояновым певицу Ольгу Бузову потянуло в…
Просмотреть все новости