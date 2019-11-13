Ученым удалось взломать вирус бешенства
Ученым, похоже, удалось отыскать новый способ борьбы с вирусом бешенства, причем, весьма радикальным методом. Для этого они отключили иммунную защиту организма от данного типа вируса.
Сообщается, что этот метод позволил специалистам решить одну из важнейших научных задач, а также заложить неплохую основу для будущей вакцины против вируса бешенства. По предварительным оценкам, данный вирус ежегодно становится причиной порядка 60 тысяч смертей. Большая часть летальных исходов приходится на укусы собак в развивающихся странах. «Уже давно известно, что большинство вирусов нацелено атаковать в организме человека белок STAT1 и другие связанные с ним белки. Главная цель – отключение иммунной защиты носителя, что очень важно для развития болезней», - отметил один из авторов этого исследования доктор Грег Мозли из Института биомедицинских открытий при Университете Монаша (Австралия).
При этом ранее ученым не было точно известно, каким именно образом Р-белки – главные «иммунные противники» лиссавирусов, в том числе вируса бешенства, - захватывают STAT1. У специалистов просто не было реальных структурных данных о комплексах, которые этот белок создает с белками вируса. «Основная задача заключалась в том, чтобы произвести основные белки вируса и организма в лабораторных условиях и добиться сохранения их стабильности, чтобы можно было позднее подробно изучить их взаимодействие», - добавил ученый.
Впоследствии, как утверждают авторы этого исследования, им удалось отключить иммунитет организма, попутно изолировав участки его белка, к которым присоединялся STAT1, лишив вирус возможности захватить белок и воздействовать на него. Это открытие в будущем поможет медикам в создании более эффективной вакцины против одного из самых опасных заболеваний на планете.
По итогам этих исследований австралийские ученые подали заявку на регистрацию международного патента.
Сообщается, что этот метод позволил специалистам решить одну из важнейших научных задач, а также заложить неплохую основу для будущей вакцины против вируса бешенства. По предварительным оценкам, данный вирус ежегодно становится причиной порядка 60 тысяч смертей. Большая часть летальных исходов приходится на укусы собак в развивающихся странах. «Уже давно известно, что большинство вирусов нацелено атаковать в организме человека белок STAT1 и другие связанные с ним белки. Главная цель – отключение иммунной защиты носителя, что очень важно для развития болезней», - отметил один из авторов этого исследования доктор Грег Мозли из Института биомедицинских открытий при Университете Монаша (Австралия).
При этом ранее ученым не было точно известно, каким именно образом Р-белки – главные «иммунные противники» лиссавирусов, в том числе вируса бешенства, - захватывают STAT1. У специалистов просто не было реальных структурных данных о комплексах, которые этот белок создает с белками вируса. «Основная задача заключалась в том, чтобы произвести основные белки вируса и организма в лабораторных условиях и добиться сохранения их стабильности, чтобы можно было позднее подробно изучить их взаимодействие», - добавил ученый.
Впоследствии, как утверждают авторы этого исследования, им удалось отключить иммунитет организма, попутно изолировав участки его белка, к которым присоединялся STAT1, лишив вирус возможности захватить белок и воздействовать на него. Это открытие в будущем поможет медикам в создании более эффективной вакцины против одного из самых опасных заболеваний на планете.
По итогам этих исследований австралийские ученые подали заявку на регистрацию международного патента.
Наука / Авторские новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:15