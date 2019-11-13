Ученым удалось взломать вирус бешенства





Сообщается, что этот метод позволил специалистам решить одну из важнейших научных задач, а также заложить неплохую основу для будущей вакцины против вируса бешенства. По предварительным оценкам, данный вирус ежегодно становится причиной порядка 60 тысяч смертей. Большая часть летальных исходов приходится на укусы собак в развивающихся странах. «Уже давно известно, что большинство вирусов нацелено атаковать в организме человека белок STAT1 и другие связанные с ним белки. Главная цель – отключение иммунной защиты носителя, что очень важно для развития болезней», - отметил один из авторов этого исследования доктор Грег Мозли из Института биомедицинских открытий при Университете Монаша (Австралия).При этом ранее ученым не было точно известно, каким именно образом Р-белки – главные «иммунные противники» лиссавирусов, в том числе вируса бешенства, - захватывают STAT1. У специалистов просто не было реальных структурных данных о комплексах, которые этот белок создает с белками вируса. «Основная задача заключалась в том, чтобы произвести основные белки вируса и организма в лабораторных условиях и добиться сохранения их стабильности, чтобы можно было позднее подробно изучить их взаимодействие», - добавил ученый.Впоследствии, как утверждают авторы этого исследования, им удалось отключить иммунитет организма, попутно изолировав участки его белка, к которым присоединялся STAT1, лишив вирус возможности захватить белок и воздействовать на него. Это открытие в будущем поможет медикам в создании более эффективной вакцины против одного из самых опасных заболеваний на планете.По итогам этих исследований австралийские ученые подали заявку на регистрацию международного патента.