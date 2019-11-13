Названы симптомы рака мозга, которые путают со старением





В ходе исследования стало ясно, что пациенты, страдающие раком мозга, на начальных стадиях данного заболевания испытывали некоторые симптомы, при этом не придавали им значения. Самыми выраженными проявлениями рака мозга пациенты назвали проблемы с памятью, неустойчивость при ходьбе, невнятность речи и резкое ухудшение зрения. Ученые отметили, что именно такие симптомы испытывают многие люди при наступлении старости или сильной усталости.Специалисты утверждают, что подобные проявления заболевания легко спутать со старением организма, и многие люди не обращаются за помощью к медицинским работникам. Ученые советуют при появлении подобных симптомов немедленно отправиться к специалистам, поскольку они могут говорить о раннем развитии опухоли в мозге.