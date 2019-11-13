Обновление Skype 8.54 получило новый перевод разговоров





Функций переводов в Skype позволяет многим пользователям общаться на разных языках с абонентами во всех уголках планеты. В новой версии программного обеспечения из Skype планируют удалить бота-переводчика, заменив его на функцию прямого перевода чатов. Для того, чтобы активировать эту возможность, пользователям придется обновить свои приложения мессенджера до актуальной версии. Далее при открытии меню любого из контактов появится новый пункт под названием «Отправить запрос на перевод», посредством которого можно активировать функцию перевода бесед. Если контакт подтвердит запрос, пользователи смогут общаться между собой с помощью встроенной в Skype системы переводов.В компании при этом подчеркивают, что если у абонента, которому отправляется запрос на перевод, установлена более ранняя версия программы, то сообщение с соответствующим содержанием ему может и не прийти.