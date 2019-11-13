Фрегат «Маршал Шапошников» вышел из сухого дока после модернизации





«В результате проведенной модернизации военный корабль получит на вооружение новый ударный ракетный комплекс», - отмечается в сообщении. Более того, в период нахождения фрегата в доке специалисты предприятия провели работы по ремонту донно-заборной арматуры корабля и некоторых его корпусных элементов. Кроме того, было смонтирована обновленная электромеханическая оснастка вместе с фундаментами под использование совершенно нового оборудования. Судно получило и новые участки валопроводов, на нем также произведена частичная замена магистральных трасс, которые отныне уложены в соответствии с требованиями новых систем вооружений, которые будут применены в данном корабле.Вместе с доковым ремонтом на предприятии проводили и средний ремонт «Маршала Шапошникова». В рамках реализации проекта по модернизации судна были демонтированы и полностью воссозданы по обновленным чертежам свыше 20% палубных надстроек.