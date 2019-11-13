Эксперты тестируют имплантируемый под кожу датчик для измерения сахара в крови
В Германии в университетской больнице Регенсбурга эксперты проводят тестирование имплантируемого под кожу датчика, который способен измерить и проконтролировать уровень сахара в крови. Ученые считают, что новейшая технология позволит избавить людей от надобности сдавать кровь из пальца.
Людям, болеющим диабетом, приходится ежедневно, часто по 4-5 раз на день, контролировать уровень сахара в крови. Такая манипуляция не только раздражает больного, но и довольно болезненна. Новейший датчик, который помещается под кожу на плече через разрез 0,8 сантиметра, а процедура занимает не более 15 минут, позволит избежать болезненных манипуляций. Показатели передаются через Bluetooth и приложение на смартфонах, а больной может увидеть измерения в любой момент.
Если показатели отклоняются от нормы, то устройство сигнализирует о необходимости укола инсулина посредством вибрации. Также система оснащена функцией совместного использования, чтобы родственники знали уровень сахара близкого человека. Новинка предназначена для диабета как первого, так и второго типа.
Людям, болеющим диабетом, приходится ежедневно, часто по 4-5 раз на день, контролировать уровень сахара в крови. Такая манипуляция не только раздражает больного, но и довольно болезненна. Новейший датчик, который помещается под кожу на плече через разрез 0,8 сантиметра, а процедура занимает не более 15 минут, позволит избежать болезненных манипуляций. Показатели передаются через Bluetooth и приложение на смартфонах, а больной может увидеть измерения в любой момент.
Если показатели отклоняются от нормы, то устройство сигнализирует о необходимости укола инсулина посредством вибрации. Также система оснащена функцией совместного использования, чтобы родственники знали уровень сахара близкого человека. Новинка предназначена для диабета как первого, так и второго типа.
Технологии
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 10:43