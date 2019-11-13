Звезда "Дом-2" Яна Шевцова ждёт ребёнка





В эти выходные одна из самых ярких экс-участниц телестройки Яна Шевцова связала себя узами брака с мужчиной, который старше ее более, чем на 10 лет. Церемония бракосочетания прошла в родном городе Яны, а именно в Екатеринбурге.В Сети даже появились снимки девушки в одном нижнем белье, где отчетливо видно, как у нее успел округлиться живот. Яна утверждает, что у нее уже 3,5 месяца беременности.Скорее всего, Шевцова настолько быстро узаконила отношения со своим возлюбленным как раз из-за своей беременности. Однако относительно недавно Яна уже могла стать мамой. По ее словам, отцом ее малышей был рэпер Гуф. Первый раз она сама сделала аборт, а во второй раз на том, чтобы она избавилась от ребенка, настоял музыкант.Совсем другая ситуация с ее новым избранником, ведь он не только не настоял, чтобы Яна Шевцова избавилась от ребенка, а и взял ее в жены, так что приблизительно через 5,5 месяцев у них появится малыш.