В Роскачестве рассказали об опасных автомобильных дисках из алюминия





Еще в 2018 году специалисты АНО «Российская система качества» провели исследование касательно уровня качества реализуемых на территории страны автомобильных дисков. Более 26% всех изученных продуктов имели опасные для водителя и пассажиров изъяны, что повлекло за собой целый ряд взыскательных мер. Теперь же сообщается о второй проверке 29 марок дисков из алюминия, из которых 10 были признаны небезопасными и не соответствующими государственным стандартам. 14 из них были произведены в КНР, шесть являлись результатом работы отечественных компаний, а шесть импортировали из Италии и Казахстана.В частности, у казахстанской марки К7 обнаружили разбежности между указанной датой выпуска и сроком действия сопутствующих документов. Помимо вышеуказанного производителя, сейчас были направлены запросы в китайские компании Legeartis, X-Race, NZ, YST, AIcasta, Sakura Wheels, Racing Whee, LS Wheels, Race Ready и итальянскую корпорацию MAK Wheels. В большинстве из тестов товары этих брендов не прошли испытания на прочность. Исследователи отмечали после удара появление видимых зачаточных трещин в зоне диска, отслоение центрального элемента от обода и полную потерю внутреннего давления в течение одной минуты.