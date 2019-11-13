Участница «Фабрики звезд» Мария Алалыкина после принятия ислама счастливо живет с супругом во втором браке
Сестра Марии Алалыкиной поделилась правдой о жизни артистки. После принятия ислама она уже 10 лет счастливо живет с супругом во втором браке, проживает в Дагестане и имеет связь только с родственниками, игнорируя фанатов.
Участница «Фабрики звезд» Мария Алалыкина после стремительной карьеры приняла решение уйти со сцены и заниматься семьей. Она вышла замуж, родила дочь, но семейное счастье не сложилось, после чего артистку окружало немало слухов. Ее сестра решила развеять мифы и рассказала, чем сейчас живет ее родственница.
Певица осознанно посвятила себя религии и приняла ислам, вышла замуж во второй раз и теперь вместе с супругом живет в Дагестане. Она сообщает, что насильно в другую страну артистку никто не увозил. Мария Алалыкина не хочет обсуждения собственной личности, поэтому ее нет в социальных сетях, а поддерживает связь вокалистка только с родственниками и друзьями.
Участница «Фабрики звезд» Мария Алалыкина после стремительной карьеры приняла решение уйти со сцены и заниматься семьей. Она вышла замуж, родила дочь, но семейное счастье не сложилось, после чего артистку окружало немало слухов. Ее сестра решила развеять мифы и рассказала, чем сейчас живет ее родственница.
Певица осознанно посвятила себя религии и приняла ислам, вышла замуж во второй раз и теперь вместе с супругом живет в Дагестане. Она сообщает, что насильно в другую страну артистку никто не увозил. Мария Алалыкина не хочет обсуждения собственной личности, поэтому ее нет в социальных сетях, а поддерживает связь вокалистка только с родственниками и друзьями.