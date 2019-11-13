В Москве труп мужчины с бутылкой водки в руке пролежал в квартире четыре дня





По данным Агентства «Москва», ссылающегося на слова источника в правоохранительных органах, тело было найдено в квартире, находящейся по улице Красная Пресня. На вид мужчине было около 46 лет, а на момент обнаружения трупа в его руке находилась открытая бутылка водки. После осмотра трупа специалистами никаких телесных повреждений обнаружено не было.В настоящее время правоохранители выясняют, что послужило причиной смерти мужчины. Предположительно, житель мог отравиться суррогатным алкогольным напитком. Назначена судмедэкспертиза, обстоятельства инцидента выясняются.