В Москве труп мужчины с бутылкой водки в руке пролежал в квартире четыре дня
В Москве в одной из квартир правоохранители обнаружили труп мужчины с бутылкой водки в руке. По предварительным данным, тело пролежало около четырех дней.
По данным Агентства «Москва», ссылающегося на слова источника в правоохранительных органах, тело было найдено в квартире, находящейся по улице Красная Пресня. На вид мужчине было около 46 лет, а на момент обнаружения трупа в его руке находилась открытая бутылка водки. После осмотра трупа специалистами никаких телесных повреждений обнаружено не было.
В настоящее время правоохранители выясняют, что послужило причиной смерти мужчины. Предположительно, житель мог отравиться суррогатным алкогольным напитком. Назначена судмедэкспертиза, обстоятельства инцидента выясняются.
По данным Агентства «Москва», ссылающегося на слова источника в правоохранительных органах, тело было найдено в квартире, находящейся по улице Красная Пресня. На вид мужчине было около 46 лет, а на момент обнаружения трупа в его руке находилась открытая бутылка водки. После осмотра трупа специалистами никаких телесных повреждений обнаружено не было.
В настоящее время правоохранители выясняют, что послужило причиной смерти мужчины. Предположительно, житель мог отравиться суррогатным алкогольным напитком. Назначена судмедэкспертиза, обстоятельства инцидента выясняются.
Происшествия
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 09:58