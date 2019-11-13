Роман Курцын опровергнул слухи о вражде с Александром Петровым





Роман Курцын завершил съемки в будущем фильме "Большущая охота", в котором появится в роли пьяного туриста. С недавних пор он стал объектом многочисленных слухов о том, что к нему ушла бывшая девушка Александра Петрова. Артист удивился вопросам журналистов о якобы вражде с давним другом. По словам актера, он не встречается с Ириной Старшенбаум, а любые новости о его "войне" со звездой фильма "Притяжение" называет "бредом".Курцын утверждает, что конкуренции и конфликта с Петровым у него нет, и даже больше - оба ходят на премьеры друг друга, списываются и общаются. Что касается 27-летней киноактрисы, то с ней звезда даже не виделся вживую, а знает её лишь через третьих лиц. Неправдивые истории о своей личности он объясняет "бездарностью" недобросовестных СМИ. Кроме прочего, актер приглашает на показ предстоящей комедийно-фантастической киноленты, который должен состояться в начале 2020 года.