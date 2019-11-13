«Вы не представляете, как меня клеймили»: Екатерина Андреева вспомнила о неприятной истории из прошлого

«Однажды супруг сделал мне большой подарок в виде билетов в оперу. Он взял в аренду маленький частный самолет. Этот борт был настолько крошечным, что у меня едва получилось вытянуть ноги. Мы тогда сделали забавную совместную фотографию, я еще была в смешной обуви», - вспоминает Андреева начало этой истории. По словам телеведущей, после этого на нее посыпался шквал критики. «Вы не представляете, как меня тогда клеймили. Дескать, как это я себе позволяю летать частными самолетами. Никто даже не попытался узнать, что прямых рейсов в Зальцбург из Черногории не было. Нам вышло дешевле взять этот самолет в аренду, чем лететь по сложному маршруту с пересадками», - приводит слова Андреевой портал «СтарХит».Именно после этого инцидента телеведущая твердо решила для себя, что постарается реже рассказывать подписчикам о своей семье. Эта скрытность, к слову, в свое время даже спровоцировала слухи о том, что Екатерина Андреева развелась с супругом. Однако, как утверждает она сама, в ее отношениях с Душаном Перовичем царит гармония.