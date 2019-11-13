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После встречи с Юрием Стояновым певицу Ольгу Бузову потянуло в «Городок»

Популярная певица Ольга Бузова продолжает принимать участие в шоу и передачах различного формата. На этот раз ведущая скандального проекта "Дом-2" пообщалась с Юрием Стояновым.

После встречи с Юрием Стояновым певицу Ольгу Бузову потянуло в «Городок»

О своих съемках в одном проекте со Стояновым артистка Ольга Бузова тут же сообщила в личном аккаунте Instagram. Девушка отметила, что для нее настоящая честь работать на одной съемочной площадке с таким известным и талантливым человеком. Бузова подчеркнула, что еще в детские годы смотрела вместе с ним, а также с Ильей Олейниковым практически всеми любимый "Городок".


Скорее всего у Ольги Бузовой проснулась ностальгия по былым временам, так как она поблагодарила за столь душевный проект. Поддержали ныне популярную телеведущую и певицу ее поклонники, которые отметили, что тоже до сих пор помнят программу "Городок". Некоторые подписчики звезды даже отметили, что время летит достаточно быстро.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:42

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