После встречи с Юрием Стояновым певицу Ольгу Бузову потянуло в «Городок»

О своих съемках в одном проекте со Стояновым артистка Ольга Бузова тут же сообщила в личном аккаунте Instagram. Девушка отметила, что для нее настоящая честь работать на одной съемочной площадке с таким известным и талантливым человеком. Бузова подчеркнула, что еще в детские годы смотрела вместе с ним, а также с Ильей Олейниковым практически всеми любимый "Городок".Скорее всего у Ольги Бузовой проснулась ностальгия по былым временам, так как она поблагодарила за столь душевный проект. Поддержали ныне популярную телеведущую и певицу ее поклонники, которые отметили, что тоже до сих пор помнят программу "Городок". Некоторые подписчики звезды даже отметили, что время летит достаточно быстро.