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УАЗ создан необычный фургон на базе модели УАЗ «Профи»

Инженеры Ульяновского автозавода в сотрудничестве со специалистами КОМЗ создали необычный фургон, основой для которого послужила модель УАЗ «Профи». Впрочем, как отмечают источники, в компании пока не знают, как можно использовать новинку.
УАЗ создан необычный фургон на базе модели УАЗ «Профи»

«Уже в скором времени у нас появится повод подать заявку на установление нового рекорда – огромного количества вариантов практического применения нового многофункционального фургона», - шутят маркетологи завода. При этом сам фургон основан на шасси с 2-рядной кабиной, а его грузовой отсек изготовлен из армированного пластика. Доступ к внутреннему пространству грузового отсека открывается сразу с трех сторон, что существенно облегчает загрузку и разгрузку автомобиля. Створки по бокам и сзади поднимаются с помощью гидравлических механизмов и легко фиксируются в открытом состоянии. А вот на крыше автомобиля установлены рейлинги, что позволит ему перевозить наверху негабаритные грузы.

На данный момент фургон находится на стадии финальных тестов. Разумеется, в продажу этот автомобиль пока не поступил. Тем временем представители компании УАЗ просят россиян придумать, для каких целей можно было бы использовать новинку на практике. Люди, к слову, быстро откликнулись на эту просьбу и буквально завалили производителя своими многочисленными версиями.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:23

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