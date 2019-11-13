УАЗ создан необычный фургон на базе модели УАЗ «Профи»





«Уже в скором времени у нас появится повод подать заявку на установление нового рекорда – огромного количества вариантов практического применения нового многофункционального фургона», - шутят маркетологи завода. При этом сам фургон основан на шасси с 2-рядной кабиной, а его грузовой отсек изготовлен из армированного пластика. Доступ к внутреннему пространству грузового отсека открывается сразу с трех сторон, что существенно облегчает загрузку и разгрузку автомобиля. Створки по бокам и сзади поднимаются с помощью гидравлических механизмов и легко фиксируются в открытом состоянии. А вот на крыше автомобиля установлены рейлинги, что позволит ему перевозить наверху негабаритные грузы.На данный момент фургон находится на стадии финальных тестов. Разумеется, в продажу этот автомобиль пока не поступил. Тем временем представители компании УАЗ просят россиян придумать, для каких целей можно было бы использовать новинку на практике. Люди, к слову, быстро откликнулись на эту просьбу и буквально завалили производителя своими многочисленными версиями.