Новейшую российкую разведмашину РХМ-5М «Ракушка» протестировали на учениях под Краснодаром





Личный состав провел отработку разведки радиохимической и биологической обстановки на местности при организации боевых действий любой сложности. Для проведения химразведки на местности была впервые применена новая РХМ-5М «Ракушка», разработанная на базе универсального шасси БТР-МДМ. Данная техника способна осуществлять разведку с передачей собранных данных об актуальной обстановке в полностью автоматическом режиме. На борту имеется оборудование, которое позволяет делать заборы любых материалов из окружающей среды и даже насекомых.Также сообщается, что экипаж РХМ-5М способен осуществлять все мероприятия, не покидая машины даже на отдалении от очага потенциального заражения в 1 километр. Для этого здесь применяется специальный прибор химической разведки с дистанционным управлением.Наконец, на борту этой же машины имеется специальный автоматический метеорологический комплекс, который позволяет оперативно получать реальные метеоданные. А новая фильтровентиляционная установка машины разведки способна очистить воздух таким образом, чтобы не допустить попадания зараженных частиц в отсек для экипажа.