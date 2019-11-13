Звезда "Дом-2" Алена Рапунцель не стала молчать и ответила на угрозы жены Романа Макеева
В личном аккаунте Instagram Диана Макеева сообщила, что собирается подать на звезду реалити-проекта "Дом-2" Алену Рапунцель в суд. На этот раз камнем преткновения стала машина, которую разбила Алена. Однако и участница телестройки отмалчиваться не стала и ответила бывшей возлюбленной Романа Макеева.
Напомним, что ранее Алена Рапунцель признавалась в эфире, что умудрилась разбить дорогой автомобиль своего молодого человека. Именно после этого проишевствия на телестройке появился Роман Макеев.
Однако со временем выяснилось, что машина принадлежала не только ему, а его экс-возлюбленная начала требовать материальную компенсацию и подчеркивать, что не намерена ждать момент, когда у Алены Рапунцель появится совесть.
Сама же Алена Рапунцель отмечает, что к заявлениям бывшей жены Макеева относится очень равнодушно. А новости про суд и компенсации и вовсе узнает из Instagram.
Напомним, что ранее Алена Рапунцель признавалась в эфире, что умудрилась разбить дорогой автомобиль своего молодого человека. Именно после этого проишевствия на телестройке появился Роман Макеев.
Однако со временем выяснилось, что машина принадлежала не только ему, а его экс-возлюбленная начала требовать материальную компенсацию и подчеркивать, что не намерена ждать момент, когда у Алены Рапунцель появится совесть.
Сама же Алена Рапунцель отмечает, что к заявлениям бывшей жены Макеева относится очень равнодушно. А новости про суд и компенсации и вовсе узнает из Instagram.