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Звезда "Дом-2" Алена Рапунцель не стала молчать и ответила на угрозы жены Романа Макеева

В личном аккаунте Instagram Диана Макеева сообщила, что собирается подать на звезду реалити-проекта "Дом-2" Алену Рапунцель в суд. На этот раз камнем преткновения стала машина, которую разбила Алена. Однако и участница телестройки отмалчиваться не стала и ответила бывшей возлюбленной Романа Макеева.

Звезда "Дом-2" Алена Рапунцель не стала молчать и ответила на угрозы жены Романа Макеева

Напомним, что ранее Алена Рапунцель признавалась в эфире, что умудрилась разбить дорогой автомобиль своего молодого человека. Именно после этого проишевствия на телестройке появился Роман Макеев.


Однако со временем выяснилось, что машина принадлежала не только ему, а его экс-возлюбленная начала требовать материальную компенсацию и подчеркивать, что не намерена ждать момент, когда у Алены Рапунцель появится совесть.


Сама же Алена Рапунцель отмечает, что к заявлениям бывшей жены Макеева относится очень равнодушно. А новости про суд и компенсации и вовсе узнает из Instagram.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:56

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