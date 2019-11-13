АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Астрономы заменили луну другими планетами и показали результат на…
EUR 70.42 USD 63.85
Курс валют на 13.11.2019

В Пентагоне считают Россию и Китай главными угрозами для США

Американское Минобороны в очередной раз назвало Китай и Россию двумя самыми серьезными угрозами для безопасности Соединенных Штатов. В то же самое время, Китай, как считают в Пентагоне, представляет для страны наиболее значительную опасность. Заявление с таким содержанием в минувший вторник было распространено пресс-службой ведомства.
В Пентагоне считают Россию и Китай главными угрозами для США

«Стратегия нацбезопасности Соединенных Штатов основывается на восстановлении конкуренции крупных стран. Поэтому на данный момент Китай и РФ являются двумя наиболее значимыми угрозами для страны. И наиболее значительную опасность представляет КНР с ее быстро развивающейся и растущей экономикой», - говорится в тексте заявления.

Кроме того, как считают специалисты Минобороны США, Пекин продолжает активно вкладывать средства в развитие армии страны, которая в действительности не играет роль национальной армии, а в большей степени представляет военную силу Компартии. Партия при этом делает все для дополнительных инвестиций в модернизацию вооруженных сил, наращивание военного потенциала страны и улучшение военной подготовки личного состава.

«Этот военный потенциал основан на сверхзвуковых ракетах, новый авианосцах, системах с искусственным интеллектом и многом другом. Все это было разработано китайскими специалистами с принятием во внимание того, в каком состоянии находится американская армия», - подчеркивают в Пентагоне.

+Дзен +Яндекс новости
Политика / Главные новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:52

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда "Дом-2" Алена Рапунцель не стала молчать и ответила на угрозы жены Романа…
В Пентагоне считают Россию и Китай главными угрозами для…
Британские эксперты назвали признаки пневмонии у…
Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев решил работать все новогодние праздники ради больших…
Астрономы заменили луну другими планетами и показали результат на…
Звезда "Дом-2" Яна Шафеева: «Самой интересно, увеличивал ли Захар…
Ученые: Тайга оказалась источником парниковых…
Уилл Смит снял шуточную версию фильма “Матрица” со своим старшим сыном Треем…
МакSим заподозрили в гормональной терапии из-за отека на…
Во Франции на видео сняли загадочный светящийся…
Полгода без кофе: Эксперты рассказали о реакции организма на отказ от…
Алика Смехова впервые показала не похожую на себя старшую сестру…
Google Chrome будет маркировать быстрые и медленные…
Экс-жена Сильвестра Сталлоне Бригитта Нильсен рассказала о драке с…
Эксперты рассказали, когда необходим ремонт…
Нюша скопировала стиль съемок Анастасии Квитко на новом фото с…
Медики: Некоторые виды искусства полезны для…
Фанаты не узнали Елизавету Боярскую на новом черно-белом…
Ford запатентовал новую технологию влагочувствительного…
МКБ представит своим клиентам многофункционального «Цифрового…
Семилетний сын актрисы Екатерины Шпицы занялся…
Ученые открыли высокоскоростную выброшенную черной дырой…
Александр Шульгин впервые прокомментировал обвинения Юлии Михальчик в…
В РФ создадут новые правила дорожного…
Евгений Воскресенский встретился со своей дочерью, оказавшейся…
Аллу Пугачеву заметили во время шопинга в московском…
Райан Джонсон обругал фанатов за критику его фильма «Звездные войны: Последние…
В ЮАР начали выпуск джина из слоновьего…
Юлия Высоцкая выбрала “похоронный” образ на премьеру фильма…
Volkswagen выпустил в Бразилии конкурента Renault…
Егор Кончаловский тайно женился на матери сына Марии…
Социальная сеть Instagram тестирует сервис, похожий на…
Екатерина Андреева вспомнила о встрече с наркоманом в…
Украина показала головку ракеты для «ликвидации» Крымского…
Эрику Герцег заметили с Валерием Меладзе после слухов о разводе его брата с Верой…
Два штамма бактерий некротического фасциита вызывают смертельную…
Екатерина Андреева ответила на слухи о разводе с мужем Душаном…
Анастасия Решетова высказалась в поддержку грудного…
Назван максимальный пробег, после которого требуется замена…
Минобороны получило заключительную в 2019 году партию РСЗО…
Просмотреть все новости