В Пентагоне считают Россию и Китай главными угрозами для США





«Стратегия нацбезопасности Соединенных Штатов основывается на восстановлении конкуренции крупных стран. Поэтому на данный момент Китай и РФ являются двумя наиболее значимыми угрозами для страны. И наиболее значительную опасность представляет КНР с ее быстро развивающейся и растущей экономикой», - говорится в тексте заявления.Кроме того, как считают специалисты Минобороны США, Пекин продолжает активно вкладывать средства в развитие армии страны, которая в действительности не играет роль национальной армии, а в большей степени представляет военную силу Компартии. Партия при этом делает все для дополнительных инвестиций в модернизацию вооруженных сил, наращивание военного потенциала страны и улучшение военной подготовки личного состава.«Этот военный потенциал основан на сверхзвуковых ракетах, новый авианосцах, системах с искусственным интеллектом и многом другом. Все это было разработано китайскими специалистами с принятием во внимание того, в каком состоянии находится американская армия», - подчеркивают в Пентагоне.