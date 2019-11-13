В Пентагоне считают Россию и Китай главными угрозами для США
Американское Минобороны в очередной раз назвало Китай и Россию двумя самыми серьезными угрозами для безопасности Соединенных Штатов. В то же самое время, Китай, как считают в Пентагоне, представляет для страны наиболее значительную опасность. Заявление с таким содержанием в минувший вторник было распространено пресс-службой ведомства.
«Стратегия нацбезопасности Соединенных Штатов основывается на восстановлении конкуренции крупных стран. Поэтому на данный момент Китай и РФ являются двумя наиболее значимыми угрозами для страны. И наиболее значительную опасность представляет КНР с ее быстро развивающейся и растущей экономикой», - говорится в тексте заявления.
Кроме того, как считают специалисты Минобороны США, Пекин продолжает активно вкладывать средства в развитие армии страны, которая в действительности не играет роль национальной армии, а в большей степени представляет военную силу Компартии. Партия при этом делает все для дополнительных инвестиций в модернизацию вооруженных сил, наращивание военного потенциала страны и улучшение военной подготовки личного состава.
«Этот военный потенциал основан на сверхзвуковых ракетах, новый авианосцах, системах с искусственным интеллектом и многом другом. Все это было разработано китайскими специалистами с принятием во внимание того, в каком состоянии находится американская армия», - подчеркивают в Пентагоне.
«Стратегия нацбезопасности Соединенных Штатов основывается на восстановлении конкуренции крупных стран. Поэтому на данный момент Китай и РФ являются двумя наиболее значимыми угрозами для страны. И наиболее значительную опасность представляет КНР с ее быстро развивающейся и растущей экономикой», - говорится в тексте заявления.
Кроме того, как считают специалисты Минобороны США, Пекин продолжает активно вкладывать средства в развитие армии страны, которая в действительности не играет роль национальной армии, а в большей степени представляет военную силу Компартии. Партия при этом делает все для дополнительных инвестиций в модернизацию вооруженных сил, наращивание военного потенциала страны и улучшение военной подготовки личного состава.
«Этот военный потенциал основан на сверхзвуковых ракетах, новый авианосцах, системах с искусственным интеллектом и многом другом. Все это было разработано китайскими специалистами с принятием во внимание того, в каком состоянии находится американская армия», - подчеркивают в Пентагоне.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:52