Семилетний сын актрисы Екатерины Шпицы занялся бизнесом

В новом интервью Екатерина Шпица рассказала, как она гуляла с сыном по городу и заметила голубей на площади. Ее наследник сразу заинтересовался тем, зачем здесь эти птицы, на что она ответила, что люди так зарабатывают, когда фотографируют с ними туристов. Семилетний Герман Адаев признался, что было бы хорошо, если бы люди платили за фотографии на улице с его матерью. Екатерину Шпицу развеселило это высказывание, а также она отметила, что это справедливое замечание.Сын Шпицы уже выбрал себе профессию, отметив, что он будет учиться в пищевом институте, поскольку хочет готовить еду и продавать ее. В частности, он уже разбирается в ценниках, а актриса уверена, что Герман Адаев растет предпринимателем.