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Семилетний сын актрисы Екатерины Шпицы занялся бизнесом

Семилетний сын российской актрисы Екатерины Шпицы готовится заняться бизнесом. Звезда призналась, что у Германа Адаева явно есть предпринимательская жилка.

В новом интервью Екатерина Шпица рассказала, как она гуляла с сыном по городу и заметила голубей на площади. Ее наследник сразу заинтересовался тем, зачем здесь эти птицы, на что она ответила, что люди так зарабатывают, когда фотографируют с ними туристов. Семилетний Герман Адаев признался, что было бы хорошо, если бы люди платили за фотографии на улице с его матерью. Екатерину Шпицу развеселило это высказывание, а также она отметила, что это справедливое замечание.

Сын Шпицы уже выбрал себе профессию, отметив, что он будет учиться в пищевом институте, поскольку хочет готовить еду и продавать ее. В частности, он уже разбирается в ценниках, а актриса уверена, что Герман Адаев растет предпринимателем.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:37

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