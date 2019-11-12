В РФ создадут новые правила дорожного движения





Глава организации Александр Шумский заявил, что РФ ныне является страной, которая отстает в сфере безопасности дорожного движения, причиной чему являются ПДД, основанные на запретах, и устаревший подход. Специалист отметил, если водителям приходится нарушать правила, то схему движения нужно менять методом создания абсолютно новых нормативов, где станет меньше штрафов и больше регулирования. Александр Шумский предложил отказаться от оформления аварий на дорогах, потому как в связи с этим возникают вторичные ДТП с гибнущими людьми. Среди других предложений - разворачиваться через сплошную и разрешение мотоциклистам перемещаться между рядами в пробках.Эксперт посчитал, что потребуется два года на создание новых правил, после чего их можно протестировать в отдельно взятом регионе. Сейчас в Москве используют новые подходы в организации движения на проезжих частях, включая снижение численности знаков и сужение полос.Ранее сообщалось, что гражданин другой страны 400 раз нарушал ПДД в России, перемещаясь по стране на грузовике. Всего в октябре в одной столице вынесли 13 000 постановлений в таком порядке, а иностранца-нарушителя привлекли к административному наказанию.