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В РФ создадут новые правила дорожного движения

В течение ближайших двух лет в России создадут новые правила дорожного движения. Займутся этим сотрудники экспертного центра «Пробок.нет».

Глава организации Александр Шумский заявил, что РФ ныне является страной, которая отстает в сфере безопасности дорожного движения, причиной чему являются ПДД, основанные на запретах, и устаревший подход. Специалист отметил, если водителям приходится нарушать правила, то схему движения нужно менять методом создания абсолютно новых нормативов, где станет меньше штрафов и больше регулирования. Александр Шумский предложил отказаться от оформления аварий на дорогах, потому как в связи с этим возникают вторичные ДТП с гибнущими людьми. Среди других предложений - разворачиваться через сплошную и разрешение мотоциклистам перемещаться между рядами в пробках.

Эксперт посчитал, что потребуется два года на создание новых правил, после чего их можно протестировать в отдельно взятом регионе. Сейчас в Москве используют новые подходы в организации движения на проезжих частях, включая снижение численности знаков и сужение полос.

Ранее сообщалось, что гражданин другой страны 400 раз нарушал ПДД в России, перемещаясь по стране на грузовике. Всего в октябре в одной столице вынесли 13 000 постановлений в таком порядке, а иностранца-нарушителя привлекли к административному наказанию.

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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 21:16

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