В ЮАР начали выпуск джина из слоновьего навоза





Семейная пара двух ученых-биологов однажды побывала на сафари и получила там много приятных эмоций. Вернувшись домой, супруги отправились спать, однако посреди ночи жена разбудила мужа. Она предложила ему производить джин из слоновьего навоза. Мужчина сильно хотел спать, поэтому быстро согласился, а уже утром понял, что пути назад у них нет.Все дело во вкусовых привычках и пищеварительной системе слонов. Последняя у этих животных имеет низкую эффективность, в процессе пищеварения усваивается лишь половина съеденной пищи, поэтому значительная часть остатков выходит в виде кала. Также важен рацион этого вида, слоны предпочитают разные ягоды, фрукты, цветы и другую еду, обладающую приятным запахом.Именно поэтому из слоновьего навоза можно делать вкусный джин. Семейная пара из ЮАР отметила, что из 5 мешков отходов слонов можно произвести 3-4 тысячи бутылок алкоголя. Они даже вывели свой сорт джина – Indlovu. На зулусском языке это означает «слон». Каждая бутылка имеет маркировку, где отмечено место сбора навоза. В зависимости от него вкус спиртного будет незначительно отличаться. Стоимость одной бутылки Indlovu – 32 доллара.