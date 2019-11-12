Volkswagen выпустил в Бразилии конкурента Renault Arkana
Компания Volkswagen создала бюджетный кроссовер, который позиционируется как конкурент Renault Arkana. О технической части машины информации пока нет.
Новый автомобиль сконструировали на заводе в Бразилии, где его и тестируют ныне, прикрыв защитной тканью. В интернете появились снимки машины, на которых частично заметна оптика: фонари «заползли» на дверь багажника. Предполагается, что новинка Volkswagen основан на платформе MQB AO с моторной гаммой, состоящей из «атмосферника» 1.0 MPI ( 75 и 84 «лошадей» на бензине и этаноле соответственно), 1.6 MSI (110 и 117 «лошадок») и литровый «тройной» TSI (116 и 128 лошадиных сил).
Автомобиль еще не получил официального названия, но ранее компания Volkswagen внесла в базу данных наименование T-Sport, поэтому не стоит исключать, что придумали его именно для упомянутого выше транспорта. Аналитики назвали новый кросс конкурентом Renault Arkana, который появится в Европе не ранее 2021 года.
Новый автомобиль сконструировали на заводе в Бразилии, где его и тестируют ныне, прикрыв защитной тканью. В интернете появились снимки машины, на которых частично заметна оптика: фонари «заползли» на дверь багажника. Предполагается, что новинка Volkswagen основан на платформе MQB AO с моторной гаммой, состоящей из «атмосферника» 1.0 MPI ( 75 и 84 «лошадей» на бензине и этаноле соответственно), 1.6 MSI (110 и 117 «лошадок») и литровый «тройной» TSI (116 и 128 лошадиных сил).
Автомобиль еще не получил официального названия, но ранее компания Volkswagen внесла в базу данных наименование T-Sport, поэтому не стоит исключать, что придумали его именно для упомянутого выше транспорта. Аналитики назвали новый кросс конкурентом Renault Arkana, который появится в Европе не ранее 2021 года.
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:38