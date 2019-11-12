Евгений Воскресенский встретился со своей дочерью, оказавшейся мошенницей





Сейчас Евгений Воскресенский занят написанием книги о любви всей своей жизни Мартине Блонше. Пара имела роман в 1989 году и даже планировала свадьбу, но в итоге актер женился на другой, а спустя два года его бывшая возлюбленная погибла. В студии шоу появилась ее дочь по имени Анна Кортье, которая рассказала, что задействована в туристическом бизнесе, а о том, кем является ее отец, узнала несколько лет назад. Зрители сразу отметили, что все наследство бездетного актера может перейти его найденной дочери, но Воскресенский был рад тому, что смог найти родного человека.Однако во время шоу француженка Анна Кортье начала реагировать на русские слова, а детектор лжи показал, что она не делала ДНК-тест, который подтверждал бы ее родство с актером. То, что девушка оказалась мошенницей сильно расстроило Воскресенского.