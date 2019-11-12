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Аллу Пугачеву заметили во время шопинга в московском ЦУМе

Известную советскую и российскую певицу Аллу Пугачеву заметили во время шопинга в столице России. Примадонну засняли в московском ЦУМе, в нем знаменитость посетила магазин бренда Prada.
Аллу Пугачеву заметили во время шопинга в московском ЦУМе

Последнее время Алла Пугачева проводит на сцене очень мало времени, поэтому у артистки появилась больше возможностей заниматься другими делами. Теперь Примадонну можно чаще встретить на светских мероприятиях, премьерах фильмов, концертах ее друзей и даже в обычных столичных магазинах. Недавно артистку заметили во время шопинга в московском ЦУМе.

Аллу Пугачеву засняли в магазине бренда Prada, где она общалась с одним из работников. Фотография этой ситуации появились на фанатской странице Примадонны в Instagram. На ней можно заметить стильный внешний вид, выбранный для шопинга. Певица предпочла белое пальто в пол, ее образ дополняла черная контрастная сумка через плечо. Знаменитость сделала стильную молодежную прическу, макияж и неброский маникюр. Также на руках звезды можно заметить несколько колец. В целом артистка выглядела стильно, но не выделялась на фоне окружающих.

Поклонники Аллы Пугачевой отметили отличный образ Примадонны и сказали, что она часто посещает московский ЦУМ, однако сделать подобные кадры достаточно сложно. Поэтому подписчики фанатской страницы поблагодарили автора снимка за то, что он решил поделиться им с другими людьми.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 21:03

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