Егор Кончаловский тайно женился на матери сына Марии Леоновой
Известный российский актер и режиссер Егор Кончаловский тайно сыграл свадьбу. Знаменитость женился на матери своего сына Марии Леоновой, об этом стало известно совершенно случайно, супругов увидели с обручальными кольцами на безымянных пальцах во время светского мероприятия.[spoiler][/spoiler]
Многие поклонники Егора Кончаловского удивлялись тому, что режиссер до сих пор не состоит в браке со своей избранницей, хотя она подарила ему наследника. Знаменитость никак не реагировал на подобную критику в свой адрес, а чуть позже эта тема и вовсе забылась. Возможно, о ней никто бы и не вспомнил, если бы не случайность.
Егор Кончаловский и Мария Леонова вместе пришли на премьеру фильма «Грех», снятого Андреем Кончаловским. Компанию им составила мать режиссера Наталья Аринбасарова. Присутствующие на этом мероприятии люди уверяют, что на безымянных пальцах левой руки у возлюбленных были обручальные кольца. Это может говорить о том, что воони тайно сыграли свадьбу и не стали сообщать об этом поклонникам.
Сам Егор Кончаловский и теперь уже его супруга Мария Леонова пока никак не комментируют эту ситуацию. Это можно назвать достаточно странным, ведь на премьере фильма «Грех» Андрея Кончаловского они не прятались от камер и не переживали, что их левые руки с обручальными кольцами попадут в кадр.
Многие поклонники Егора Кончаловского удивлялись тому, что режиссер до сих пор не состоит в браке со своей избранницей, хотя она подарила ему наследника. Знаменитость никак не реагировал на подобную критику в свой адрес, а чуть позже эта тема и вовсе забылась. Возможно, о ней никто бы и не вспомнил, если бы не случайность.
Егор Кончаловский и Мария Леонова вместе пришли на премьеру фильма «Грех», снятого Андреем Кончаловским. Компанию им составила мать режиссера Наталья Аринбасарова. Присутствующие на этом мероприятии люди уверяют, что на безымянных пальцах левой руки у возлюбленных были обручальные кольца. Это может говорить о том, что воони тайно сыграли свадьбу и не стали сообщать об этом поклонникам.
Сам Егор Кончаловский и теперь уже его супруга Мария Леонова пока никак не комментируют эту ситуацию. Это можно назвать достаточно странным, ведь на премьере фильма «Грех» Андрея Кончаловского они не прятались от камер и не переживали, что их левые руки с обручальными кольцами попадут в кадр.